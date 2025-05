U-Bahn in Hamburg: U1-Teilstrecke bald für eine Woche gesperrt Stand: 05.05.2025 15:22 Uhr Fahrgäste der Hamburger U-Bahnlinie 1 müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord.

Die Sperrung soll am Montag, den 12. Mai, zu Betriebsbeginn starten und am Sonntag, den 18. Mai, mit Betriebsschluss enden. Das teilte die Hamburger Hochbahn am Montag mit.

Weichen werden erneuert - Ersatzverkehr mit Bussen

Insgesamt sind von der Sperrung fünf Haltestellen betroffen - Ochsenzoll, Kiwittsmoor, Langenhorn Nord, Langenhorn Markt und Fuhlsbüttel Nord.

Die Strecke wird den Angaben zufolge gesperrt, weil Weichen erneuert werden. Die Hochbahn kündigte an, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Die Fahrzeit könne sich um bis zu 20 Minuten verlängern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.05.2025 | 11:00 Uhr