Zerkratzte Autos in Harburg: Polizei fahndet mit Bildern nach Mann Stand: 05.05.2025 14:14 Uhr Die Hamburger Polizei fahndet mit einem Video und drei Fotos nach einem unbekannten Täter, der seit März 2023 im Bezirk Harburg zahlreiche Autos zerkratzt haben soll.

Er schlägt immer nachts zu und immer in der Nähe von Grünanlagen im Hamburger Süden: In Rönneburg, Wilstorf, Langenbek und Marmstorf sind seit März 2023 mindestens 15 Autos beschädigt worden. Der Täter soll mit einem Werkzeug Kratzer in den Lack gezogen haben - und flüchtete dann offenbar immer mit dem Fahrrad.

Täter nutzte auffälliges Mountainbike

Meist war er dunkel gekleidet, trug einen Helm und in einigen Fällen auch eine Sturmhaube. Er soll 20 bis 40 Jahre alt, 1,85 bis 1,95 Meter groß und sehr schlank sein. Er trug eine Brille und ist Rechtshänder. Besonders auffällig ist sein Fahrrad. Bei der Flucht nutzte der Mann ein gefedertes Mountainbike mit besonderen abnehmbaren Schutzblechen.

Bisher bekannter Schaden liegt bei 130.000 Euro

Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten, dass er für noch mehr Taten verantwortlich ist. Deswegen hat die Polizei jetzt Bilder und ein Video veröffentlicht - in der Hoffnung, dass jemand den Mann erkennt und sich bei den Beamtinnen und Beamten meldet. Der verursachte Schaden liegt bei rund 130.000 Euro.

