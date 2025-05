Saison-Aus für Saad - St. Paulis Personalsorgen immer größer Stand: 05.05.2025 16:12 Uhr Die Personalprobleme des FC St. Pauli werden vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga immer größer. In Angreifer Elias Saad fällt nun ein weiterer wichtiger Spieler lange aus.

Wie die Hamburger am Montagnachmittag mitteilten, zog sich der 25-Jährige am Sonnabend beim Aufwärmen für die Partie gegen den VfB Stuttgart (0:1) eine strukturelle Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Diese Diagnose habe eine MRT-Untersuchung ergeben, hieß es weiter. Saad, der mit drei Treffern gemeinsam mit Johannes Eggestein zweiterfolgreichster Torschütze des Aufsteigers ist, muss wochenlang pausieren.

Damit fällt der Außenangreifer für die verbleibenden beiden Saisonspiele am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Eintracht Frankfurt und am 17. Mai (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum aus. St. Pauli benötigt aus beiden Begegnungen Stand jetzt noch einen Punkt, um sicher die Klasse zu halten.

Weitere Informationen Unglückliche Pleite gegen Stuttgart: St. Pauli muss weiter zittern Die Hamburger unterliegen dem Pokalfinalisten durch ein spätes Gegentor, haben den Klassenerhalt aber weiter in der eigenen Hand. mehr

Auch Mets, Sands und Irvine fehlen lange

Neben Saad muss Coach Alexander Blessin gegen Frankfurt und Bochum auch auf die ebenfalls langzeitverletzten Defensivspezialisten Karol Mets und James Sands verzichten. Zudem fällt Kapitän Jackson Irvine monatelang aus. Der Australier hatte sich in der vergangenen Woche in London einer Operation am linken Fuß unterziehen müssen.

Vasilj nach Gelb-Rot für ein Spiel gesperrt

Gegen Frankfurt steht auch Keeper Nikola Vasilj den Hanseaten nicht zur Verfügung. Der Bosnier sah in der Nachspielzeit des Duells mit Stuttgart wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte und ist damit für eine Partie gesperrt. Für den 29-Jährigen wird vermutlich der fünf Jahre jüngere Sommerzugang Ben Voll sein Bundesliga-Startelfdebüt feiern.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.05.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga FC St. Pauli