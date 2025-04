ARDxNDR goes OMR 2025 Wir sind wieder beim @OMR Festival am Start! Besucht uns am ARDxNDR Stand in Halle A1. Auf unserer Bühne nehmen wir euch mit ins Streaming Paradise – mit exklusiven Talks mit unseren Faces wie Barbara Schöneberger, Tahsim Durgun, Lola Weippert und Aminata Belli. Durch das Programm führt die neue "Weltspiegel"-Moderatorin Tessniem Kadiri. Kommt vorbei!

Das OMR Festival ist eine der führenden Veranstaltungen für Online Marketing in Europa. Am 6. und 7. Mai über 800 Speaker*innen, 1.000 Aussteller*innen und 67.000 Besucher*innen (Zahl aus 2024) in den Messehallen in Hamburg zusammen, um über Trends und Entwicklungen in der Digitalszene in den Austausch zu kommen.

Da darf natürlich auch die ARD als größte Streamingplattform Deutschlands nicht fehlen. Wie sieht die Zukunft des Streamings aus? Wir freuen uns, dazu mit euch in den Austausch zu kommen - vernetzt euch mit unseren Digitalexpert*innen am Stand!

Und für alle, die ihre Kindheitshelden einmal live treffen wollen – auch dieses Jahr sind Ernie und Bert wieder dabei. Damit nicht genug – auch Bernd das Brot gibt sich die Ehre und feiert sogar seinen 25. Geburtstag auf der OMR!

Seit 2023 organisiert der NDR federführend den Auftritt der ARD auf dem OMR Festival. Dazu zählen der eigene Messestand und die dort verortete ARD Stage auf der täglich ein vielfältiges Programm die ARD und ihre Angebote präsentiert. Zudem werden auch Talks zu ARD Themen auf den offiziellen OMR Stages vom NDR organisiert. Auch in diesem Jahr haben wir viel zu bieten: Mit bisher fünf bestätigten Slots auf den großen OMR-Bühnen, einem beeindruckenden Stand im Dschungel-Look in der Premium-Ausstellerhalle A1 inklusive einer eigenen ARD Stage bringen wir digitales Entertainment auf das nächste Level.

Welcome to Streaming Paradise!

Unser Stand bietet nicht nur spannende Inhalte auf der ARD Stage, sondern auch interaktive Erlebnisse:

75 Jahre ARD & 25 Jahre Bernd das Brot – Wir feiern mit euch!

Dieses Jahr gibt es gleich doppelt Grund zu feiern: Die ARD wird 75 und Bernd das Brot feiert seinen 25. Geburtstag. Natürlich ist Bernd als Walking Act dabei und sorgt über das gesamte Festival für legendäre Momente.

Die ARD Stage: Rund 30 ARD Faces in 10 Slots an zwei Tagen

Unser absolutes Herzstück ist die ARD Stage, auf der wir mit hochkarätigen Gästen und spannenden Themen begeistern. Unsere Highlights:

Dazu gibt es exklusive Meet & Greet-Möglichkeiten mit unseren Gästen. Durch das Programm führt die neue Weltspiegel-Moderatorin Tessniem Kadiri.

Die OMR Stage Slots – Hohe Präsenz von bis zu 8.000 OMR-Besucher:innen

Hier die 5 bisher bestätigten OMT-Stage Slots im Detail:

Wie die "tagesschau" 24/7 durch das aktuelle Weltgeschehen navigiert

Nachrichten im Jahr 2025: Krisen, Kriege, Katastrophen - und Unsicherheit. Die "tagesschau" und die "tagesthemen" sind inmitten unzähliger Meldungen und Meinungen ein fester Anker im deutschen Journalismus. Nicht nur in den Studios in Hamburg, sondern auch weltweit sind Journalist*innen für fundierte Nachrichten in schwierigen Zeiten im Einsatz. Mit rund 100 Korrespondent*innen betreibt die ARD eins der größten Korrespondenten-Netzwerke der Welt. Wie sie Zuschauer und Leser täglich und rund um die Uhr verlässlich mit Nachrichten versorgen, erzählen vier Journalist*innen auf der Yellow Stage: Ingo Zamperoni, "tagesthemen"-Moderator; Damla Hekimoğlu, Moderatorin bei "tagesschau24"; Sophie von der Tann, ARD-Korrespondentin im ARD Studio Tel Aviv; und Vassili Golod, Leiter des ARD-Studios in Kiew. Bei OMR sprechen sie über ihren außergewöhnlichen Arbeitsalltag sowie Herausforderungen und Chancen des Nachrichtenjournalismus in der aktuellen Situation: vom schwierigen Umgang mit Fake News in einer schnelllebigen Nachrichtenwelt, der Bedeutung von Faktenchecking und der mentalen Challenge, aus Krisen- und Kriegsgebieten zu berichten.

Hier könnt ihr euch den Slot bookmarken!

"Youtube Changed My Life" – 20 Jahre YouTube, 20 Jahre Creator-Karrieren

Die ARD-Dokuserie "YouTube Changed My Life" erzählt zum 20-jährigen Jubiläum der Videoplattform den kometenhaften Aufstieg junger Content Creator*innen, die mit selbstgedrehten Videos aus ihren Kinderzimmern zu echten Stars wurden. Drei der Protagonist*innen sind auf der Yellow Stage dabei: Phil Laude, der mit Y-Titty zur gefeierten Comedy-Boyband aufstieg. Ischtar Isik, die erst Beauty- und Fashion-Content, dann ihr ganzes Erwachsenwerden teilte und schließlich sogar Angela Merkel interviewte. Und Christoph Krachten, der mit seinem Netzwerk "Mediakraft" viele Youtube-Karrieren prägte. Zusammen mit Redakteurin Domenica Berger (NDR/SPIN) blicken sie zurück auf eine Zeit zwischen Selbstverwirklichung und Selbstzweifeln, Likes und Hate, Sonnen- und Schattenseiten einer Plattform, die die Medienlandschaft fundamental veränderte. Die Dokuserie "YouTube Changed My Life" ist ab dem 23. April in der ARD Mediathek verfügbar.

Hier könnt ihr euch den Slot bookmarken!

UEFA Women’s Euro 2025 x ARD – Frauenfußball-EM wie nie zuvor

Im Juli spielen die deutschen Vize-Europameisterinnen und 15 weitere Nationalteams in der Schweiz um den EM-Titel – und die ARD ist live dabei. Frauenfußball 360-Grad! Zur Primetime im Fernsehen, live auf sportschau.de, in der ARD Mediathek und Audiothek sowie auf Youtube, Tiktok, Instagram, Facebook und WhatsApp – das Turnier-Highlight findet überall statt. Auch beim OMR Festival. Auf der Blue Stage heizt das ARD Team zur Frauen-EM die Stimmung an, darunter die Welttorhüterin von 2014 und ARD-Expertin Almuth Schult, Sportschau-Moderator Claus Lufen und Mirjam Bach, ARD-Programmchefin für die EM 2025. Sie erklärt, wie die Zusammenarbeit zwischen den Journalist*innen in der Schweiz und dem neuen SportHub in Köln, aus dem erstmals die Frauen-EM übertragen wird, gelingt. Claus Lufen ist als langjähriger Sportjournalist ganz nah dran an Fußball-Großereignissen und erzählt auch von jenen Momenten, die dem normalen Zuschauenden verborgen bleiben. Während Almuth Schult, Europameisterin von 2013, genau weiß, wie es ist, auf dem Platz alles zu geben, welche Kraft im Frauenfußball steckt und warum Geschlechtergerechtigkeit keine Frage mehr sein sollte.

Hier könnt ihr euch den Slot bookmarken!

Viralität ist berechenbar! Wie der WDR-Kanal "nicetoknow" Analytics nutzt, um jede Woche viral zu gehen

Mit durchschnittlich rund 1 Million Views pro Video gehört der WDR News-Kanal "nicetoknow" zu den erfolgreichsten Tiktok-Brands in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie das rein organisch und auch mit vermeintlich "trockenem" Content gelingt – darüber spricht Product Owner und Storytelling-Experte Tim Schrankel. Er gibt Kanal-Insights und erklärt in seiner Keynote, wie Analytics uns allen helfen können, User besser zu verstehen, das Storytelling zu optimieren und die maximale Reichweite aus jeglichem Content zu holen. Hier könnt ihr euch den Slot bookmarken!

Demokratie und die Verantwortung der Medien

Genauer Titel und Themenbeschreibung sind noch in der Ausarbeitung. Besetzung: Christine Strobl (ARD), Markus Breitenecker (P7, S1), Stephan Schmitter (RTL), Dr. Florian Kumb (ZDF)

Masterclass: ARD und ZDF im Dialog: Plattform-Strategie von morgen

Tauche ein in die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien! Gemeinsam mit ZDF-Intendant Norbert Himmler und SWR-Intendant Kai Gniffke bekommst du in der Masterclass einen exklusiven Einblick in die Plattform-Strategie von ARD und ZDF: Wie entsteht ein übergreifender Inhalte-Kosmos und das gemeinsame, technische Plattformsystem? Welche Rolle spielen öffentlich-rechtliche Algorithmen und interaktive Dialogformen für die Nutzung von Medieninhalten? Wie werden öffentlich finanzierte Technologien allgemein nutzbar? Erfahre mehr zum Projekt "Streaming OS" und wie der Weg zu einer vernetzten, benutzerfreundlichen und demokratischen Medienlandschaft gelingen kann.