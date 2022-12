Hamburger vertreibt Vierfach-Test für RV-Viren, Corona und Grippe Stand: 13.12.2022 15:27 Uhr Ein Hamburger Unternehmer hat einen Vierfach-Laientest für mehrere Infektionskrankheiten auf den Markt gebracht. Laien sollen so Infektionen mit RS-Viren, Corona und Grippe erkennen können.

Der Unternehmer Axel Strehlitz hatte bereits in der ersten Corona-Welle einen PCR-Test zum Gurgeln angeboten. Jetzt vertreibt er erneut eine Innovation: Einen Vierfach-Testkit für Laien. Corona, RS-Viren und Influenza A und Influenza B werden dabei in einem Rutsch getestet. "Die Leute sind krank, und die wollen wissen, ob es harmlos oder gefährlich ist", so Strehlitz. Das Gute sei, dass man mit dem Test-Ergebnis früher eine Infektionskette unterbrechen könne. "Das ist eigentlich der große Vorteil, den wir in diesem Vierfach-Test sehen."

Lungenspezialist warnt vor falschen Schlüssen

Die Arztpraxen in Hamburg sind zur Zeit stark überlaufen, die diesjährige Infektions-Welle hat für viele fast schon historische Ausmaße. Auch in der Praxis von Lungenspezialist Martin Ehlers ist mittlerweile fast jeder Abstrich Influenza-positiv. Für ihn können Laientests tatsächlich helfen, gefährliche Viren zu erkennen. Das Problem sei aber ihre Zuverlässigkeit: "Wenn ich aber ein negatives Ergebnis habe, kann das auch zu falschen Schlüssen führen, indem ich denke na ja, ich bin ja gar nicht krank. Oder noch schlimmer: Ich bin gar nicht ansteckend. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr von einem solchen Test."

Test ersetzt keine ärztliche Diagnose

Eine Hamburger Kinderarzt-Praxis hat den Vierfach-Test zwei Wochen ausprobiert. Fazit dort: Er könne eine Hilfe sein, ersetzte aber nicht die ärztliche Diagnose. Unternehmer Strehlitz garantiert: "Wir wissen, dass wir bei allen vier Infektionskrankheiten eine Sicherheit von mehr als 95 bis 99 Prozent haben". Die Sensitivität des Tests und seine Genauigkeit seien "sehr hoch" - eine Angabe, die auf einer vorgeschriebenen Studie basiert, die allerdings der Hersteller selbst durchführt.

"Wenn ich huste, bin ich ansteckend"

Wichtiger als der Laientest ist für Lungenspezialist Ehlers der gesunde Menschenverstand: "Jeder Mensch muss lernen: Wenn ich huste, wenn ich schnupfe, dann bin ich ansteckend. Und zwar egal, welche jetzt der Auslöser ist, ob das nun ein harmloses Erkältungsvirus ist oder ein gefährlicheres Influenzavirus ist." Ein Laientest sei gut, die Symptome zu beachten noch besser, so Ehlers. Er befürchtet, dass die Spitze der diesjährigen Grippewelle erst noch bevorsteht.

