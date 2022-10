Frischzellenkur: St.-Pauli-Steinwappen aufwendig restauriert Stand: 11.10.2022 08:32 Uhr Das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV rückt immer näher. Dieses Mal findet es wieder am Millerntor statt. Auf dem Vorplatz der Südtribüne steht ein altes Steinwappen. Das ist ziemlich in die Jahre gekommen, hat aber in der letzten Zeit eine Frischzellenkur bekommen. Mit besonderem Hintergrund.

In der Bernstorffstraße auf St. Pauli gibt es einen Hinterhof, in dem mehr als 100 Menschen leben und arbeiten, viele von ihnen in Handwerksbetrieben direkt auf dem Areal. Vor fünf Jahren wurden die Häuser an zwei Berliner Investoren verkauft, seitdem kämpfen die Bewohnerinnen und Bewohner unter dem Namen "Viva la Bernie" um ihre Heimat.

Restaurierung als Dank für Unterstützung des FC St.-Pauli-Präsidium

Das Präsidium des FC St. Pauli unterstützt seine Nachbarn seit Jahren mit logistischer und juristischer Hilfe bei ihren Verhandlungen. Die Handwerker haben zum Dank beschlossen, das Steinwappen auf dem Vorplatz des Millerntor-Stadions zu restaurieren. Das steht seit 1946 dort und hat seine besten Zeiten hinter sich. Oder besser: hatte. Denn pünktlich zum Derby am Freitag soll es dank Stuckateur-Meister Florian Hinrichs besser aussehen denn je.

Eine Woche lang hat Florian Hinrichs Farbschichten aus 75 Jahren abgebeizt. Mit einer elektrischen Drahtbürste und teilweise per Hand musste er die ganzen Reste entfernen, bevor er mit seiner eigentlichen Arbeit beginnen konnte. Seit drei Wochen arbeitet der Stuckateur-Meister insgesamt an dem Projekt.

Kampf um Hinterhof geht nach Stadtderby weiter

Sollte St. Pauli das Stadtderby gewinnen, freuen sich Hinrichs und die anderen Handwerker und Handwerkinnen aus der Nachbarschaft. Den wirklich wichtigen Kampf kämpfen sie aber weiter um ihren Hinterhof.

