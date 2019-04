Stand: 15.04.2019 11:20 Uhr

Fahrdienst Moia: Elektro-Busse ab heute unterwegs

Die Busse fahren mit Strom und können per App auf dem Handy gebucht werden - der neue Shuttle-Service Moia macht seit Montag Taxen und dem öffentlichen Nahverkehr in Hamburg Konkurrenz. Der Fahrdienst von Volkswagen hat offiziell den Betrieb aufgenommen.

Der Fahrdienst Moia nimmt Betrieb auf NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.04.2019 07:00 Uhr Der Mitnahmedienst Moia hat seinen Betrieb in Hamburg aufgenommen. Die goldenen Elektro-Sechssitzer bringen Menschen an ihr Wunschziel und nehmen auf dem Weg noch andere Fahrgäste mit.







Sammeltaxen steuern Haltepunkte an

Hundert elektrisch angetriebene Kleinbusse fahren dann zunächst auf Hamburgs Straßen - vorausgesetzt, die gold-schwarzen Fahrzeuge werden von Kunden über die Moia-App gebucht. Sie teilt neben dem Fahrpreis den nächstgelegenen Haltepunkt für das Sammeltaxi mit, der höchstens 150 Meter vom eigentlichen Startpunkt entfernt sein soll. Ein weiterer großer Unterschied zum normalen Taxi: Während der Fahrt können andere Passagiere aus- und zusteigen, die eine ähnliche Strecke zurücklegen wollen.

Bald mehr oder weniger Autos auf den Straßen?

Weil die Sechssitzer von mehreren Menschen genutzt werden können, verspricht sich die Stadt weniger Verkehr auf Hamburgs Straßen. Kritiker befürchten jedoch sogar mehr Verkehr, weil Menschen von Bus und Bahn auf den bequemen Fahrdienst umsteigen könnten. Auch die Daimler-Tochterfirma mytaxi hat auf Moia reagiert. Bei mytaxi können Fahrten schon länger mit anderen Gästen geteilt werden. Jetzt bekommen Kunden vor Fahrtbeginn einen Festpreis angezeigt, wie ihn auch Moia hat.

An Werktagen von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts im Einsatz

Der Fahrpreis liegt etwas höher als bei U-Bahn- und Bus-Tickets und ist etwas günstiger als eine Taxifahrt. Eine Fahrt soll laut Unternehmen im Durchschnitt sechs bis sieben Euro kosten. Moia will an Werktagen von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts fahren, an Wochenenden und Feiertagen durchgehend.

Was taugen Shuttle-Dienste und Car-Sharing? NDR Info - Aktuell - 15.04.2019 06:38 Uhr Autor/in: Latz, Michael Mit dem Shuttle-Fahrdienst Moia gibt es ein neues Angebot in Hamburg: Mehrere Fahrgäste sollen sich Fahrten teilen. Konkurrenz für Taxis - oder eine sinnvolle Ergänzung?







Bis zum Jahresende 500 Busse auf Hamburgs Straßen

Bis Jahresende sollen rund 500 Fahrzeuge auf den Hamburger Straßen unterwegs sein. Das Unternehmen plant, dann einen Großteil des Stadtgebietes nördlich der Elbe abzudecken.

Fahrdienst gibt es bereits in Hannover

Erfahrungen hat Moia bereits in Hannover gesammelt. Dort sind jedoch noch umgebaute benzingetriebene Transporter im Einsatz. Ein Konsortium aus der Universität der Bundeswehr München (UniBW) und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) soll über die kommenden zwei Jahre die Wirkungen des sogenannten Ridesharing auf die städtische Mobilität untersuchen, teilte das Unternehmen mit. Dazu zählen auch Carsharing-Dienste oder Fahrrad-Leihstationen.

