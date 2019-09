Stand: 30.09.2019 17:14 Uhr

Sturm "Mortimer" wirbelt Verkehr durcheinander

Der Norden ist stürmisch in die Woche gestartet: Tief "Mortimer" sorgte für Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume und überflutete Straßen. Die Deutsche Bahn stellte ihren Fernverkehr in Norddeutschland am Morgen weitgehend ein. Betroffen waren etwa die Verbindungen von und nach Hamburg sowie zwischen Hannover und Berlin. Bei Wolfsburg fuhr ein ICE gegen einen auf die Gleise gestürzten Baum. Nach Angaben eines Bahn-Sprechers wurde dabei der Lokführer leicht verletzt. In Westmecklenburg gab es Behinderungen durch heruntergestürzte Äste oder umgefallene Bäume. Der Sturm beschädigte in Bad Kleinen eine Bahnoberleitung.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kann es weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Das Unternehmen informiert auf seiner Internetseite über sturmbedingte Änderungen im Reiseverkehr.

Sturmtief "Mortimer" fegt über den Norden NDR//Aktuell - 30.09.2019 14:00 Uhr Der erste große Herbststurm in diesem Jahr hat für Behinderungen im Auto- und Bahnverkehr gesorgt. In Hamburg wurden einige Straßen überflutet, vielerorts kippten Bäume um.







Behinderungen auch auf den Straßen

Auf der A31 im Emsland warfen Sturmböen einen mit Munition beladenen Lastzug um. In der Folge wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen in beide Richtungen bis in den Abend gesperrt. Vielerorts fiel der Höhepunkt des Unwetters in den Berufsverkehr. Viele Straßen wurden überflutet. Autofahrer mussten zum Beispiel in und um Hamburg viel Geduld aufbringen, weil laut der Verkehrsleitstelle Straßen unter Wasser standen und viele Verkehrsteilnehmer wegen schlechter Sicht sehr vorsichtig fuhren. In Mecklenburg-Vorpommern musste die Feuerwehr auf mehreren Bundesstraßen im Landkreis Ludwigslust-Parchim Bäume und Äste von der Fahrbahn räumen. In Schwerin fielen witterungsbedingt die Ampeln aus. In Rostock blieb vorsorglich der Zoo geschlossen.

Videos 00:36 NDR 90,3 Feuerwehreinsätze nach Starkregen NDR 90,3 Das Sturmtief "Mortimer" hat am Montagmorgen zu Überflutungen von Straßen im Hamburger Stadtgebiet geführt. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Video (00:36 min)

Fähren im Norden fallen aus

Auch den Fahrplan einiger Fährverbindungen wirbelte Sturmtief "Mortimer" durcheinander. So fielen zum Beispiel Verbindungen zwischen Schlüttsiel auf dem Festland und Langeneß über Hallig Hooge sowie Fahrten zur Insel Neuwerk und zurück aus. Auch die Fähre ab Wangerooge um 15 Uhr fuhr nicht. Wegen des starken Windes wurden außerdem die Fährverbindungen Warnemünde-Hohe Düne und Kabutzenhof-Gehlsdorf bis auf Weiteres eingestellt. Die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen stellte den Betrieb wegen Hochwassers bis etwa 17.30 Uhr ein.

Es bleibt ungemütlich

Der erste Herbststurm des Jahres erreichte nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes in der Spitze auch orkanartige Böen von etwa hundert Stundenkilometern, bevor er in Richtung Baltikum abzog. Auf dem Brocken im Harz wurden laut NDR Wetterexperte Frank Böttcher sogar 143 Kilometer pro Stunde erreicht. Dazu gab es teil kräftige und gewittrig durchsetzte Regenschauer. Auch am Dienstag gibt es laut Vorhersage dichte Wolken, kaum Sonne und immer wieder mitunter auch länger anhaltenden und schauerartig oder gewittrig verstärkten Regen. Die Höchstwerte reichen von 10 bis 18 Grad. Der Wind weht mancherorts schwach, häufiger auch mäßig bis frisch.

Spaziergänger und Jogger sollten vorsichtig in Wäldern sein

Auch wenn das Wetter nicht unbedingt zu Spaziergängen einlädt, warnen beispielsweise die Niedersächsischen Landesforsten vor dem Betreten der Wälder. Die Bäume seien nach den zwei trockenen Sommern geschwächt, sodass Äste unvermittelt abbrechen können. "Die Risikolage ist in diesem Jahr besonders hoch", sagte der Präsident der Landesforsten, Klaus Merker: Jogger, Hundebesitzer und Radfahrer sollten die Wälder bei Wind und zu erwartenden Stürmen meiden.

