Stand: 10.05.2024 15:06 Uhr Joseph-Breitbach-Preis 2024 geht an Anne Weber

Die Schriftstellerin Anne Weber erhält den mit 50.000 Euro dotierten Preis für ihr herausragendes Gesamtwerk. Dieses changiere zwischen verschiedenen Genres und besteche durch enorme literarische Vielfalt, so die Jury. In ihrem thematisch und stilistisch breit gefächerten Werk habe sich die seit über vierzig Jahren in Frankreich beheimatete Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber um die deutsche und die französische Literatur gleichermaßen verdient gemacht. Für ihr Buch "Annette, ein Heldinnenepos" erhielt Anne Weber den Deutschen Buchpreis 2020, für ihre Übersetzung von Cecile Wajsbrots Roman „Nevermore“ 2022 den Preis der Leipziger Buchmesse. Vergeben wird der Joseph-Breitbach-Preis am 20. September in Koblenz.

| Sendebezug: | 10.05.2024 14:30 | NDR Kultur