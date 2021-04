Publikumsvoting für CIVIS-Medienpreis: "Heimkehr" nominiert Was bewegt einen Menschen, zum Islamischen Staat zu gehen? Wer erliegt den Verführungen, lässt Familie und Freunde zurück, um in Syrien zu kämpfen? Wie lässt sich der Alptraum beenden und schließlich: gelingt ein Leben nach dem Terror?

Darum geht es in dem Podcast „Heimkehr“ der Autorinnen Lisa Maria Hagen und Mariam Noori. Damit sind sie für den diesjährigen CIVIS Medienpreis nominiert!

Ob der Podcast gewinnt, entscheiden Sie. Denn in der Kategorie Podcast sind Sie zum Publikumsvoting eingeladen.

Der CIVIS Medienpreis würdigt Beiträge zum Thema Integration und kulturelle Vielfalt in Europa.

Im NDR recherchieren wir das Thema IS nachhaltig: In dem Podcast „Bilals Weg in den Terror“ (NDR/rbb 2017) haben wir erzählt, wie der junge Florent vom IS rekrutiert wird. In „Leonora“ (NDR 2019) geht es um die verzweifelte Suche eines Vates nach seiner 15-jährigen Tochter, die sich mit einem Dschihadisten eingelassen hat. In „Heimkehr“ (NDR 2020) dreht sich alles um Oliver, Marvin und Ferhat. Alle drei waren beim IS, nur Oliver ist zurückgekehrt. Wie geht unsere Gesellschaft mit Rückkehrern wie Oliver um?

Der Podcast „Heimkehr“ von Mariam Noori und Lisa-Maria Hagen ist im Zusammenhang mit einer Recherche für das funk-Format Strg_F entstanden.

Neben "Heimkehr" ist noch eine zweite Produktion von NDR Kultur für den CIVIS Medienpreis nominiert: Kadriye Acar mit ihrem Freitagsforum "Dating Halal" in der Kategorie "Audio / kurze Programme". In der Kategorie "Young C. Award" ist Armin Ghassim vom funk-Format Strg_F nominiert, für seine Reportage "Leid auf Lesbos: Die gewollte Katastrophe".

Weitere Informationen NDR Radiokunst Das Hörspiel- und Feature-Angebot des Norddeutschen Rundfunks. mehr