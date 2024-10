Scorpions feiern 60-jähriges Bandjubiläum mit Stadionkonzert in Hannover Stand: 24.10.2024 15:24 Uhr Die Scorpions spielen zum 60-jährigen Bandjubiläum ein Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Hannover. Am 5. Juli 2025 treten sie in der Arena am Maschsee auf. Das gaben sie heute auf einer Pressekonferenz bekannt.

Die Scorpions sind wohl die international erfolgreichste Band, die je aus Hannover hervorgegangen sind. Weltweit sind sie auf den Bühnen unterwegs. Ein Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Hannover fehlte aber bislang noch in ihrer Vita. Für das Heimspiel haben sich die Scorpions auch Gäste eingeladen: Unter anderem die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest, die in der Heinz von Heiden Arena nahezu ein komplettes Set spielen. "Wir sprechen da schon zwei Jahre drüber, hatten auch die Idee, an mehreren Orten international zu feiern. Doch wir wollten letztendlich dann doch dort hingehen, wo alles angefangen hat", sagt Klaus Meine bei der Pressekonferenz.

Klaus Meine kam 1969 zur Band

Der Sänger selbst ist übrigens nicht ganz von Beginn an dabei gewiesen: Gegründet wurde die Band 1965 in Sarstedt, Meine stieß 1969 zur Band. "Mitte der 60er-Jahre gab es eine starke Musikszene in der Stadt. Ich war mit meinen Mushrooms unterwegs. Tür an Tür haben wir damals geprobt. Natürlich ist uns nicht entgangen, dass die Scorpions vorher ihren Gig hatten und schon Profi-Equipment hatten", erinnert sich Meine. "Die Scorpions hatten damals keinen Sänger. Im Beatclub in Langelsheim haben wir damals gespielt, und ich habe das Angebot bekommen."

Vorverkauf startet am 28. Oktober

Der Vorverkauf startet am kommenden Montag. Zudem ist rund um die Show eine Scorpions-Ausstellung in der Arena geplant. Eine Woche vor dem Konzert bis eine Woche nach der Show soll das Museum zugänglich sein.

