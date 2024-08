30 Jahre Asphalt: Klaus Meine verkauft soziale Straßenzeitung Stand: 29.08.2024 13:57 Uhr Die soziale Straßenzeitung Asphalt unterstützt seit 30 Jahren Bedürftige. Zum Jubiläum haben unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Scorpions-Sänger Klaus Meine das Magazin in Hannover verkauft.

Am 28. August 1994 erschien die erste Ausgabe der Straßenzeitung Asphalt in Hannover. Damit ist Asphalt eines der ältesten Straßenmagazine in Deutschland. Gegründet wurde es von dem inzwischen verstorbenen Pastor Walter Lampe, der sich zu Lebzeiten für wohnungslose Menschen einsetzte. Die Zeitung wird mittlerweile in rund 20 Städten in Niedersachsen von Menschen verkauft, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Die Hälfte des Erlöses behalten die Verkäuferinnen und Verkäufer.

Ministerpräsident Weil und Scorpions Sänger Meine verkaufen Asphalt

Zum 30. Geburtstag bekam das Magazin darüber hinaus prominente Unterstützung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der Autorin und früheren Landesbischöfin Margot Käßmann. Auch Scorpions-Sänger Klaus Meine, der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach, und Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe (beide SPD) warben um Käufer. Es sei großartig, wie vielen Menschen Asphalt in vielen, vielen Jahren Arbeit und Sinn gegeben hat, so Weil. "Ich hoffe, dass der Verkauf heute ein bisschen anzieht", sagte Klaus Meine, der sofort von Passanten in der Fußgängerzone erkannt wurde.

Mehr als 3.000 Bedürftigen konnte bisher geholfen werden

Die Zeitung Asphalt erscheint in drei unterschiedlichen regionalen Editionen: Asphalt, Asphalt-Nordwest und Asphalt-Tagessatz. Rund 240 Menschen verkaufen die Zeitung, davon etwa 100 Personen in der Region Hannover. Nach Angaben von Asphalt hilft die Zeitung "Menschen mit gebrochenen Biografien wieder zurück in ein geregeltes, würdevolles Leben". Seit der Gründung vor 30 Jahren sei dadurch mehr als 3.000 Menschen in prekären Lebenssituationen nachhaltig geholfen worden.

In diesen Städten wird die Zeitung Asphalt verkauft:

Aurich

Bad Oeynhausen

Bad Wildungen

Celle

Delmenhorst

Emden

Göttingen

Hameln

Hannover

Hildesheim

Kassel

Korbach

Leer

Minden

Nienburg

Nordenham

Oldenburg

Stadthagen

Verden

Wilhelmshaven

Wunstorf

