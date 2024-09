Michael Schenker: UFO-Album mit Neuaufnahmen Stand: 22.09.2024 13:43 Uhr Michael Schenker, jüngerer Bruder von Scorpions-Gründer Rudolf Schenker und einstiges Mitglied der Rockgruppe, spielte zwischen 1975 und 1978 bei der britischen Band UFO. Nun hat er ein neues Album mit Neuaufnahmen von Stücken aus jener Zeit herausgebracht.

von Uli Kniep

Er wurde in der englischen Musikpresse "The German Wunderkind" genannt: Michael Schenker aus Sarstedt ließ schon als Teenager aufhorchen: Sein Gitarrenspiel beeindruckte bei den Auftritten seiner ersten Bands "Cry" und "Copernikus", wo er den Sänger Klaus Meine traf. Beide wechselten zu Rudolf Schenkers Scorpions, mit denen Michael 1972 das Album "Lonesome Crow" aufnahm.

Doch schon bald zog es den ebenso talentierten Solisten ins Ausland. Michael schloss sich der englischen Band UFO an, mit der er zwischen 1975 und 1978 fünf Studio-Alben aufnahm. Die Band gilt bis heute als bedeutend in der Rockhistorie: "Ich bin mir nicht bewusst, welche Bedeutung UFO in der Rockgeschichte hat, aber es sieht so aus, dass viele Musiker beeinflusst wurden. Ich weiß, dass viele Gitarristen mein Gitarrenspiel nachgemacht haben, so dass es in der 1980er-Jahren zu einem Trend wurde", sagt Schenker.

Illustre Gästeliste, aber Bruder Rudolf fehlt

Nun hat Michael Schenker elf Songs aus seiner Zeit mit UFO neu aufgenommen und dabei die Unterstützung von namhaften Kollegen wie Slash und Axl Rose von Guns & Roses erhalten. Der Titel "Love To Love" zählt gleichzeitig zu den Höhepunkten dieses Albums, vielleicht sogar des gesamten Katalogs von UFO mit Michael Schenker.

Auf der Gästeliste sucht man allerdings seinen Bruder Rudolf vergeblich: Beide sind zerstritten, wie der Ältere erst kürzlich einräumte: "Mein Bruder ist ein sehr hochbegabter Gitarrist, aber wenn es darum geht, mit Menschen zusammen zu sein, da hat er ein bisschen Probleme. Unter anderem sagt er Sachen, die ihm nicht gefallen, nicht mir, sondern den Zeitungen. Seitdem er das gemacht hat, haben wir keinen Kontakt mehr."

Bezeichnenderweise ließ Michael die Frage nach dem Verhältnis zu seinem Bruder unbeantwortet, und so bleibt fraglich, ob er beim 60. Jubiläum der einst gemeinsamen Band Scorpions im nächsten Sommer im Stadion von Hannover dabei sein wird. Vorerst plant Michael nur, mit den Songs aus seinen UFO-Jahren auf Tournee zu gehen: "Ja, wir haben schon Wacken etc. zugesagt, eine Europa-Tour ist im Aufbau. Axl ist an einer Japan-Tpur interessiert, habe ich gehört. All das wird 2025 passieren."

Album als Beweis für Schenkers Standing in der Szene

"My Years With UFO" beinhaltet elf neue Studioaufnahmen, die 1978 alle auch auf dem Live Album "Strangers In The Night" zu hören waren und überwiegend von Michael Schenker geschrieben wurden. Durch moderne Aufnahmetechnik und durch die illustren Gäste ist das Album gleichzeitig ein beeindruckender Beweis für das Standíng, das der Musiker bei seinen "friends & fans", wie er sagt, genießt.

