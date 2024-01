Konzerte 2024: Diese Künstler kommen nach Norddeutschland Stand: 02.01.2024 16:57 Uhr Auf welche Highlights können sich Musikfans in Norddeutschland 2024 freuen? Lesen Sie hier, wer neben Megastars wie Taylor Swift und Depeche Mode noch in den Norden kommt - und wer alles seine Abschiedstour plant.

Was Popmusik angeht, gehören die beiden Auftritte von Taylor Swift am 23. und 24. Juli definitiv zu den Highlights. Wer Tickets für die Shows im Hamburger Volksparkstadion unterm Weihnachtsbaum hatte, der kennt die richtigen Leute. Die Konzerte des weltweiten Topstars ("Shake It Off", "Anti-Hero") waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Mit Jason Derulo kommt am 17. März ein weiterer Weltstar in die Hansestadt ("Whatcha Say", "Want to Want Me", "In My Head"). Auf seiner "Nu King World Tour" präsentiert er einen Vorgeschmack auf sein neues Album - das erste seit 2015. Bereits am 8. Februar kommt die Alternative Rock-Band X Ambassadors ("Renegades", "Unsteady") nach Hamburg in die Fabrik.

Depeche Mode, Rod Stewart und James Blunt in Hamburg

Auch die Fans von Depeche Mode mussten ganz schnell und bei Ticketpreisen von über 150 Euro auch noch gut bei Kasse gewesen sein. Die Synthie-Popper spielen am 17. Februar in der Barclays Arena. Gleiches gilt auch für Rod Stewart, der am 20. Juni in die Arena kommt. Auch dieses Konzert ist ausverkauft. Sir Rod hat Preise zwischen 87 und 411 Euro aufgerufen - aber es soll schließlich auch seine letzte Tour sein. Immerhin: Für sein Konzert am 14. Mai in Hannover gibt es noch Karten. Und am 22. März spielt James Blunt, präsentiert von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal, in der Barclays Arena. Tickets dafür gibt es ab 64 Euro. Suzi Quatro zeigt am 8. Mai in der Laeiszhalle, dass ihre Lederklamotten immer noch passen. Rick Astley wird am 15. März die Edel-Optics-Arena rocken.

Alligatoah: Hamburg-Konzert statt Karriereende

Die Fangemeinde von Alligatoah durchlebt in diesen Tagen eine emotionale Achterbahn. Im November 2023 verschwand der Künstler nach seinem ausverkauften Abschlusskonzert hinter einem Vorhang mit der Aufschrift "Gern geschehn - Alligatoah 1989-2023". Das vermeintliche Karriereende war wohl nur ein Marketing-Move: Am 3. Dezember veröffentlichte er die Single "So raus" - gemeinsam mit Limp Bizkit-Frontsänger Fred Durst. Am 28. März 2024 ist ein Konzert in der Barclays Arena geplant. Weitere Konzert-Highlights in der Hansestadt: Giant Rooks (22. Februar), Faber (29. Februar), Mark Forster (8. Mai), Jan Delay (24. August), Santiano (13. Oktober).

Achim Reichel auf Abschiedstournee

Der Hamburger Jung Achim Reichel will aufhören. Mit dann 80 Jahren steht er am 14. März auf der Bühne der Elbphilharmonie. Auch dieses Highlight ist bereits ausverkauft - für seine Auftritte in Kiel, Lübeck, Wilhelmshaven, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Osnabrück und Bremen gibt es jedoch noch Karten.

Niedersachsen: Bruce Springsteens einziges Deutschland-Konzert

Eines der größten Highlights ist sicherlich das einzige Deutschland-Konzert von Bruce Springsteen am 5. Juli in Hannover. Dann spielt der Boss mit seiner E Street Band in der Heinz von Heiden Arena - die aber bereits ausverkauft ist. Zu haben sind dafür noch Tickets für die Show von Rod Stewart am 14. Mai in Hannovers ZAG Arena. Der britische Rocksänger nimmt mit seiner "Global Hits Tour" Abschied von der Bühne - er dürfte also kaum einen seiner Klassiker auslassen.

Ebenfalls in Hannover verabschiedet sich auch Peter Maffay vom Konzertbetrieb. Für seinen Auftritt am 22. Juni in der Heinz von Heiden Arena gibt es noch Karten ab 60 Euro. Der Motto von Maffays letzter Tour: "We Love Rock 'n' Roll"! Heinz Rudolf Kunze hingegen denkt noch nicht ans Aufhören. Er ist mit seinem Album "Können vor Lachen" auf Tour und kommt am 17. August in den Braunschweiger Applaus Garten.

Auch die Pet Shop Boys sind 2024 unterwegs und versprechen "The Greatest Hits Live". Ihr einziges Konzert im Norden ist am 29. Juni in Hannover. Tickets gibt es noch für schlappe 77 Euro - und aufwärts.

The Smashing Pumpkins sind 2024 zusammen mit Interpol auf Tour. Für die Show am 21. Juni in der ZAG Arena gibt es noch Tickets ab 60 Euro - auch für die Alternative Rocker ist Hannover die einzige Stadt in Norddeutschland, die sie während ihrer Tour ansteuern.

Schleswig-Holstein: Achim Reichel und Vicky Leandros sagen Tschüss

Der Shanty-Rock von Santiano passt gut in den Norden. Auf ihrem neuen Album besingen sie das versunkene "Doggerland" und haben im Rahmen der gleichnamigen Tour auch Kiel auf ihrer Liste. Für ihr Konzert in der Wunderino Arena gibt es noch Tickets ab 49 Euro.

"Ich liebe das Leben" hat Vicky Leandros schon 1975 gesungen - nun ist dies der Titel für ihre Abschiedstour, die bereits im Herbst begonnen hat. Gleich zweimal macht die Schlagersängerin 2024 in Lübeck Halt, um ihrem Publikum Adieu zu sagen. Für die beiden Konzerte am 21. März und 22. Oktober in der Musik- und Kongresshalle gibt es noch Tickets ab 60 Euro. In Kiel tritt sie am 18. Oktober auf die Bühne (Tickets ab 83 Euro).

Rapper Cro spielt am 15. Dezember in der Kieler Wunderino Arena. Deichkind folgt zwei Tage später. Der britische Popstar Jamie Cullum kommt am 21. Juli in die Landeshauptstadt.

Achim Reichel spielt im Rahmen seiner Abschiedstour drei Mal in Schleswig-Holstein: Am 9. März in Kiel in der Wunderino Arena, am 12. März in Wilhelmshaven im Kulturzentrum Pumpwerk und am 25. März in Lübeck in der Musik- und Kongresshalle.

Schließlich begibt sich BAP auf Zeitreise und spielt Lieder ihrer beiden 80er-Jahre Alben "für usszeschnigge!" und "vun drinne noh drusse". Dafür machen sie am 4. Dezember auch in der Kieler Wunderino Arena Halt (Tickets ab 60 Euro).

Mecklenburg-Vorpommern: Noch Tickets für Marius Müller-Westernhagen in Rostock

Die meisten Shows von Marius Müller-Westernhagens 2024er-Tour sind ausverkauft, auch die in Hamburg und Hannover. Für die Show am 7. September im Rostocker IGA Park gibt es jedoch noch Karten ab 77 Euro.

Der Sänger Mark Forster geht 2024 mit neuer Musik und bekannten Hits auf eine ausgedehnte Arena-Tour und kommt dabei am 6. April in die Sport- und Kongresshalle Schwerin. Tickets gibt es ab 74 Euro.

Gegen Ende des Jahres macht sich die Band Silly auf den Weg durch die Republik. Für ihre Konzerte in der Sport- und Kongresshalle Schwerin am 14. Dezember und am 20. Dezember in der Stadthalle Rostock gibt es noch Karten ab 55 Euro.

Ansonsten sind 2024 unterwegs in MV: Peter Maffay macht im Rahmen seiner Abschiedstour am 21. Juni auch im Rostocker Ostseestadion Halt, Heinz Rudolf Kunze spielt am 9. Februar in der Stadthalle Rostock und Santiano bringen ihre "Doggerland-Show" am 10. April in die Sport- und Kongresshalle Schwerin.

