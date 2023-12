Die Scorpions, Pur und Silbermond: Was ist 2024 los in Schleswig-Holstein Stand: 25.12.2023 06:00 Uhr Ein erfolgreiches Schleswig-Holstein Musikfestival, bei dem fast alle Konzerte ausverkauft waren und ein sehr schlammiges und verregnetes Wacken Open Air, bei dem viele Menschen wieder abreisen mussten. Das war 2023, aber wie sieht es nächstes Jahr aus?

von Linda Ebener

Es hat nur viereinhalb Stunden gedauert und schon waren alle Tickets für das nächste Wacken Open Air ausverkauft. Laut Veranstalter waren alle 85.000 Tickets in einer Rekordzeit weg. Für die 33. Wacken-Auflage vom 31. Juli bis zum 3. August 2024 haben die Festival-Veranstalter die ersten Bands bestätigt. Dazu zählen unter anderem die Scorpions, Blind Guardian, In Extremo und Amon Amarth. Weitere Highlights sind Sonata Arctica, Sick of it All, Mayhem und Knorkator.

Beim Schleswig-Holstein Musikfestival geht's nach Italien

Etwas ruhiger geht es beim Schleswig-Holstein Musikfestival zu. Das startet nächstes Jahr am 6. Juli und geht bis zum 1. September. Nachdem in diesem Jahr London im Festival-Fokus stand, geht es 2024 thematisch nach Venedig, freut sich Festivalintendant Christian Kuhnt: "Wir gehen in die wunderbare Lagunenstadt Venezia. Eine Stadt, die unfassbar viel zu bieten hat, und wir können es kaum abwarten, bis es dann im Sommer 2024 mit Gondeln durch Schleswig-Holstein geht." Dazu planen die Veranstalter Konzerte, Opernabende, Kammermusik und Liederabende mit venezianischem Karneval, dem Lebemann Giacomo Casanova und den populären Gesängen der Gondolieri. Auftreten werden neben Jamie Cullum in Kiel auch Rolando Villazón. Er kommt am 15. Juli nach Neumünster.

Santiano in Kiel

Neben den großen Festivals hat das Jahr 2024 aber auich interessante Einzelkonzerte zu bieten, zum Beispiel mit Santiano. Die Band kommt am 14. April nach Kiel. Seit mehr als zehn Jahren Bandgeschichte haben die Männer in dieser Zeit sieben aufeinanderfolgende Top 1-Alben und mehr als fünf Millionen Tonträger verkauft. Jetzt steht ihre Tour unter dem Namen "Auf nach Doggerland" an - eine vor Tausenden von Jahren in der Nordsee versunkene Welt. Die Männer versprechen eine Riesenparty: "Doggerland behandeln wir ein, zwei, drei Mal und dann geht es auch gleich weiter mit dem, was so typisch ist für Santiano. Es wird viel Party gemacht, es wird viel Spaß gehabt. Wir entspinnen unser ganzes Seemannsgarn und all unsere Geschichten, die eben um Liebe gehen, um Verlust, auch manchmal ums Älterwerden. Damit müssen wir und auch Teile unserer Fans uns auseinandersetzen, und feiern das Leben."

folkBALTICA-Festival in Flensburg

Das deutsch-dänische Festival folkBALTICA in Flensburg und Umgebung gibt einen Einblick in die Folkmusik-Szene und feiert nächstes Jahr das 20. Jubiläum. Im Mittelpunkt steht diesmal ein ganz besonderes Instrument und zwar die Stimme. Unter dem Motto "Singt! - Syng!" präsentiert das folkBALTICA Festival vom 27. April - 05. Mai 2024 ein einzigartiges Programm. Schon bei den Eröffnungskonzerten in Sønderborg und Husum sollen die Gäste mitsingen. "Musizieren, singen und tanzen. Das ist gelebte Gemeinschaft. Jenseits von Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft und nationalen Grenzen", sagt Harald Haugaard, der künstlerische Leiter des Festivals. Hauskünstler ist in diesem Jahr Stimmakrobat und Multi-Instrumentalist Albin Paulus. Er nutzt neben klassischen auch neue und selbst gebaute Instrumente, am liebsten aber seine Stimme. Er singt plattdeutsche Lieder, jodelt und wechselt zwischen Brust- und Kopfstimme. Außerdem beim folkBALTICA auftreten werden die Latvian Voices, sechs Sängerinnen und Sänger aus Lettland. Insgesamt können die Gäste 29 Konzerte an 24 Spielorten in Schleswig-Holstein und Sønderjylland erleben.

Superkunst Festival in Lübeck vom 14. - 16. Juni

Seit 2018 findet das Superkunstfestival in Lübeck statt. Es ist nach Angaben der Veranstalter das größte inklusive Popfestival bundesweit. Im nächsten Jahr stehen auch schon einige Bands fest: Es kommen unter anderem The BossHoss und Von Wegen Lisbeth. Zu dem Festival kommen jedes Jahr viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern. Die Wege sind breit und barrierefrei. Denn auch das gehört zum Superkunstfestival dazu - es ist inklusiv. Stolz erzählt Organisator Michael Schmerschneider von der Kulturakademie der Diakonie Nord Nord Ost, das auf dem 25.000 Quadratmetern großen Gelände jeder willkommen ist: "Bei uns ist es so, dass Menschen mit und ohne Behinderung aus allen Nationen hier mit arbeiten. Das bedeutet Bühnen, Bautechnik, Gestaltung, Dekoration, all das, was dazugehört zu so einem Kulturbetrieb ähnlich wie in einem Theater. Und wir qualifizieren Menschen mit unterschiedlichen Lebensmodellen für solche Berufe, die ein Baustein für Festivals und andere kulturwirtschaftliche Formate sind."

JazzBaltica in Timmendorfer Strand

Ein langes Wochenende voller Jazz direkt am Strand mit über 30 Konzerten auf verschiedenen Bühnen - das ist JazzBaltica in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Vom 27. bis zum 30. Juni 2024 findet das Festival zum 33. Mal statt. Die ersten Acts auf der MainStage im Festsaal des Maritim Seehotel Timmendorfer Strand stehen fest: Der deutsche Schlagzeuger Wolfgang Haffner kommt mit seinem Trio und Special Guest Sebastian Studnitzky an der Trompete. Außerdem kommt die Saxophonistin und ehemalige IB.SH-JazzAward Preisträgerin Charlotte Greve mit ihrem hochgelobten Lisbeth Quartett. Mit dabei ist auch Jazzsängerin Ulita Knaus, die von Jazz über Soul bis Folk oder Electronica immer wieder neue Klangwelten erobert. Trompeter Nils Landgren feiert das 30-jährige Bestehen seiner "Funk Unit", die nach zehn Alben und hunderten von Konzerten zu den erfolgreichsten Funkbands der Welt zählt.

Weitere kulturelle Highlights 2024

Abseits der großen Festivals finden auch kleinere Veranstaltungen statt, unter anderem das Sonne, Strand & Sterne-Festival vom 3. bis 7. Juli in Grömitz (Kreis Ostholstein). Zu den Konzerten am Strand kommen unter anderem Die Fantastischen Vier, Joris und Maite Kelly. Karten gibt es im Vorverkauf und teilweise sind die Veranstaltungen auch kostenlos. Außerdem findet noch das NORDEN Festival vom 29. August bis 15. September auf den Schleswiger Königswiesen (Kreis Schleswig-Flensburg) statt und das bereits zum fünften Mal. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus Skandinavien, dem Baltikum, Polen, Island und den Niederlanden sowie aus Norddeutschland einen spannenden Querschnitt von Musik, Literatur und Straßentheater. Im Kino sind Filme unterschiedlicher Filmfestivals in Schleswig-Holstein zu sehen. Am 7. September gibt's dann wieder Stars am Strand in Timmendorfer Strand, in diesem Jahr mit dabei: Pur und Silbermond. Und wer gerne ins Kino geht, für den finden vom 6. bis 10. November wieder die Nordischen Filmtagen in Lübeck statt. Da wird dann der rote Teppich ausgerollt.

