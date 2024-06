Neue Comics: Kinderkrimi, Mädels-Abenteuer und Außenseiter-Story Stand: 01.06.2024 06:00 Uhr Wir stellen drei Comics vor: einen spannenden Krimi für Jugendliche ab zwölf, einen Geschichtsband über eine besondere Mädchen-Freundschaft und eine empathische Geschichte über einen verstoßenen Außenseiter.

von Mathias Heller

"Ich und Tod Detektei": Unterhaltsamer Kinderkrimi

Wenn Erwachsene einen Krimiroman nicht aus der Hand legen können, weil er so spannend ist, ist das schon besonders. Wenn das bei einem Kinderkrimi passiert, auch. Und so ist das bei "Ich und Tod Detektei" von der ersten Seite an. Da springt Lukas in alten Ruinen herum, bis er ausrutscht und bewegungslos liegen bleibt. Als er aufwacht, sitzt der Tod neben ihm. Aber keine Sorge, er hat Lukas nicht erwischt - eher entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden, vor allem als Lukas' Ziehvater Johann tot im Dorfteich gefunden wird. Die Polizei geht von einem Unfall aus, aber Lukas und sein neuer Kumpel Tod haben einen anderen Verdacht.

Matthias Lehmann und Patrick Wirbeleit ist ein Pageturner gelungen. Ein Buch, dass man in einem Rutsch lesen muss. Die Zeichnungen von Matthias Lehmann sind voller Schwung und Bewegung. Er wechselt seine Perspektiven gekonnt: Mal ist er dicht dabei, dann wieder beobachtet er aus der Entfernung. Die Dialoge sind kurz, auf den Punkt und lebendig. Auch sparen die beiden Autoren nicht an Humor, wenn zum Beispiel der Tod oftmals unvermittelt neben Lukas auftaucht. Ein Kinderkrimi von der feinsten Sorte - spannend, unterhaltsam und mit einer kleinen Prise Grinsen beim Blättern.

"Nika, Lotte, Mangold": Drei Freundinnen gehen durch Dick und Dünn

Richtig wild wird es bei "Nika, Lotte, Mangold": So heißen die drei Freundinnen im gleichnamigen Buch von Autor und Illustrator Thomas Wellmann. In zwölf Geschichten sind wir dabei, wenn die drei Mädels Ostereier suchen, zusammen in die Ferien ans Meer fahren oder einen entspannten Fernsehabend planen, der allerdings von den nervigen Geschwistern torpediert wird. Sie sind füreinander da, egal ob der Vater eine neue Freundin mit nach Hause bringt, das Lieblingseis im Supermarkt ausverkauft ist oder die Ideen beim Geschichten-Erfinden ausgehen.

Zeichner Thomas Wellmann lässt die Drei und ihre zahlreichen Freunde mit seinem farbig-cartoonhaften Strich viele Erlebnisse miteinander teilen; ob Schneeballschlacht oder Karneval - da erinnert man sich auch als Erwachsener gern zurück. "Nika, Lotte, Mangold - Immer was los!", so der genaue Titel des Comics, erfrischt mit kindlicher Fantasie und Unbekümmertheit auch bei schwierigen Themen.

"Rebis - Kind der Natur": Geschichte um Identität, Zuhause und wahre Freunde

Der kleine Martino liebt die Natur, hier fühlt er sich zu Hause. In seinem Alltag wird er für alles Unglück, das passiert, verantwortlich gemacht, weil er weiße Haare, helle Haut und rötlich schimmernde Augen hat. Die Geschichte spielt zu einer Zeit, in der Aberglaube an der Tagesordnung ist, in der Frauen als Hexen verbrannt werden, nur weil sie mit Kräutern heilen oder einfach zu selbstbewusst sind. Das Dorf, in dem er lebt, möchte ihn loswerden und sein Vater gibt dem Druck nach, doch der sensible Junge reißt vorher in den Wald aus.

Die beiden italienischen Autorinnen Carlotta Dicataldo und Irene Marchesini haben eine Welt geschaffen, die einerseits verstörend schön gezeichnet ist, mit sattgrünen Wäldern, in denen das Licht im Wind zu tanzen scheint, und andererseits hart und unerbittlich, durch die bösartigen Menschen, die darin ihr Unwesen treiben. "Rebis - Kind der Natur" ist eine Geschichte um Identität, Zuhause und wahre Freunde. Sie überzeugt durch Empathie und Spannung.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 01.06.2024 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher