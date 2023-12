Popmusik 2023: Das ging ins Ohr Stand: 26.12.2023 08:34 Uhr Das Musikjahr 2023 im Bereich Popmusik hatte wieder einige Überraschungen parat. Viele werden sich an unerwartete, neue Lieder von alten Bekannten erinnern. Aber es gab auch sonst vieles zu entdecken.

von Ocke Bandixen

Drei junge Frauen, anders als der Name vermuten lässt, sind: boygenius. Ein Trio dreier längst allein schon etablierter Musikerinnen. Am bekanntesten von ihnen ist die Amerikanerin Phoebe Bridgers. Es sind Lieder voller Sehnsucht und Schmerz, aufregend. Eine der Entdeckungen des Jahre 2023.

An ihr kam auch in diesem Jahr niemand vorbei: Taylor Swift, vom Time-Magazin zur Person des Jahres gekürt. Und das, obwohl sie in diesem Jahr überhaupt kein neues Album veröffentlicht hat. Dafür aber auf Tournee war und einen Konzertfilm herausbrachte.

Pop-Ikonen wieder aktuell

Beatles oder Stones? Dass man im Jahr 2023 diese Frage noch einmal so aktuell stellen würde, war auch nicht klar. Die Rolling Stones veröffentlichten tatsächlich ein neues Album, nach 18 Jahren Pause und obwohl ihr Gründungsmitglied, der Schlagzeuger Charlie Watts mittlerweile verstorben ist. Es wäre in seinem Sinne, sagen sie. Na klar, wir vermissen ihn, aber es muss auch weitergehen, erklärt Keith Richards. Die neuen Lieder klingen konzentriert und frisch, noch einmal die ganz große Stones-Show, die im Übrigen ungebremst auch live weiter zu erleben war.

Mehr als 53 Jahre, nachdem sich die wichtigste Band der Popmusik-Geschichte aufgelöst hat, gibt es eine neue Beatles-Single. Aber ist es ein echter Beatles-Song? Ja, sagen viele Fans und Kritiker, mit einigen technischen Ideen wurde ein Demosong von John Lennon von den anderen Beatles, zum Teil schon vor Jahren, vervollständigt. Das Ergebnis: vertraute, verzaubernde Klänge. Auf der ursprünglichen Kassette, die Yoko Ono freigegeben hatte, stand: "for Paul". Und daraus wurde Beatles-Musik: für uns alle.

Neue Alben - glückliche Fans

Lana Del Rey schuf mit ihrem Album "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" ein düster-schillerndes Werk, deren Lieder viele berührte. Neue Werke der Arctic Monkeys, von Metallica, Depeche Mode oder Sufjan Stevens hinterließen glückliche Fans. Alli Neumann aus Norddeutschland machte sich mit ihrem zweiten Album noch bekannter, unerschrockene Popmusik mit Klängen, die an die 80er Jahre erinnern. Bosse und AnnenMayKantereit eroberten in den Albumcharts wieder die vorderen Plätze und spielten vor ausverkauften Häusern. Auch Herbert Grönemeyer schaffte das in vielen Arenen, mit dabei auch Lieder seines neuen Albums "Das ist los".

Den größten Coup der deutschen Popmusik aber schaffte noch ein Veteran der deutschen Popmusik Udo Lindenberg im Duo mit Apache 207. "Dass ein neuer Song mit einem Gesangspartner aus einem anderen Genre komplett durch die Decke zischt," sagt Lindenberg, "damit konnte keiner rechnen." 21 Wochen blieb ihr Lied "Komet" auf Platz 1 der Charts. Und sicher in den Radios und auch den Köpfen weit über das Jahr 2023 hinaus.

