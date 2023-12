Westernhagen ist 75 Jahre alt geworden und geht auf Deutschlandtournee Stand: 06.12.2023 16:17 Uhr Er ist einer der populärsten deutschsprachigen Entertainer der Popmusik: Schauspieler und Sänger Marius Müller-Westernhagen. Am 6. Dezember ist er 75 Jahre alt geworden. Gerade hat er eine Werkschau seiner Titel veröffentlicht und plant für das nächste Jahr eine große Deutschlandtournee.

von Uli Kniep

Mit 18 rannt' ich in Düsseldorf rum, war Sänger in 'ner Rock'n'Roll Band.

Diese Zeilen sang Marius Müller-Westernhagen 1978! Inzwischen ist der Rheinländer 75 Jahre alt und kann auf eine bemerkenswerte Karriere als Sänger und auch als Schauspieler zurückblicken. Sein Erfolgsgeheimnis erklärte er schon in einem früheren Interview so: "Ich habe sehr viel Glück, was meine Gene angeht und ansonsten bin ich sehr diszipliniert, weil ich das für eine Grundvoraussetzung für einen Künstler halte. Das habe ich in der Schauspielerei sehr früh gelernt: Da bist du pünktlich, da hast du deinen Text gelernt zu haben, sonst bist du draußen, ganz einfach."

Deutschlandtournee geplant

Bis heute scheint Marius Müller-Westernhagen nach dieser Maxime zu handeln, denn auch für den kommenden Sommer plant er eine große Tournee durch knapp 20 Städte. Dafür muss und will er fit sein.

Westernhagen hatte nicht immer rosige Zeiten

Mit seinen Texten hat er so manches Mal polarisiert, und nicht immer verlief seine Karriere geradlinig. Nach anfänglichen riesigen Erfolgen mit Pfefferminz, Sekt oder Selters, knickte er Mitte der 1980er-Jahre ein und erlebte "Lausige Zeiten", wie sein Albumtitel verriet. Mit einem unüberhörbaren "Halleluja" aber kämpfte sich Marius Müller-Westernhagen wieder nach ganz oben. Zu Pfingsten 1999 verkaufte der "dürre Hering" zweimal das damalige Niedersachsen-Stadion in Hannover aus. Auf dem Zenit seines kommerziellen Erfolges war er klug genug, die Gigantonomie aus eigener Initiative zurückzuschrauben und in kleineren Hallen und Clubs aufzutreten.

Westernhagen ist Träger des Bundesverdienstkreuzes

Für seine Erfolge als Musiker gewann Westernhagen zahlreiche "Goldene Schallplatten und sieben "Echos", die er im Zuge der Antisemitismusdebatte rund um die Verleihung 2018 aus Protest zurückgab. Und auch wenn er die Schauspielerei nicht mehr weiterverfolgte, sind einige seiner Filme unvergessen. Für die Rolle des "Theo", der gegen den Rest der Welt kämpfte, erhielt er den Ernst Lubitsch Preis. Außerdem ist Westernhagen Träger des Bundesverdienstkreuzes, und mit der "Quadriga" wurde er geehrt für seinen "Klang der Freiheit".

Vor dem Alter schreckt Marius Müller-Westernhagen nicht zurück

Seine größten Erfolge sind nun als Werkschau auf vier CDs erhältlich, etliche dieser Songs wird er auch 2024 singen, denn das Alter, so sagte er bereits zu einem früheren Zeitpunkt, kann ich nicht schrecken: "Ich scherze darüber: Ich kriege das gar nicht mit. Wenn ich manchmal höre, was ich für ein Alter erreicht habe, kommt mir das absurd vor. Weil ich es nicht spüre. Alt zu werden ist eine Entscheidung, die man trifft. Natürlich: je älter du wirst, musst du - wie jeder in diesem Geschäft - ökonomisch deine Kraft einteilen, dann musst du dementsprechend trainieren, dich ernähren, sonst kannst du es nicht machen. Das ist Wissenschaft, das ist einfach so."

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop