Kulturhighlights 2024: Überblick für den Norden

Nachdem im vergangenen Jahr beim Schleswig-Holstein Musik Festival die Stadt London im Fokus stand, geht es von Juli bis August 2024 nach Venedig. Das freut Intendant Christian Kuhnt: "Wir gehen in die wunderbare Lagunenstadt Venezia. Eine Stadt, die unfassbar viel zu bieten hat, und wir können es kaum abwarten, bis es dann im Sommer 2024 mit Gondeln durch Schleswig-Holstein geht." Dazu planen die Veranstalter Konzerte, Opernabende, Kammermusik und Liederabende mit venezianischem Karneval, dem Lebemann Giacomo Casanova und den populären Gesängen der Gondolieri. Außerdem mit dabei: der britische Singer-Songwriter Jamie Cullum und Opern-Star Rolando Villazón.

Weitere Festivals sind das alternative M’era Luna in Lüneburg mit der Mittelalter-Band Saltatio Mortis und der Dark Rock-Band Lord Of The Lost, das Wacken Festival mit den Scorpions und Suzi Quattro und das Hurricane Festival im Juni mit Ed Sheeran, Avril Lavigne und Deichkind.

André Heller bespielt im Februar eine Woche die Elbphilharmonie

Etwas ruhiger geht es in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle in Hamburg zu, verrät Intendant Christoph Lieben-Seutter. Anfang Februar gibt es dort einen Bartók-Schwerpunkt mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester. "Dann kommt der österreichische Allround-Künstler André Heller und darf die Elbphilharmonie eine ganze Woche lang kuratieren. Da geht es von jüdischer Musik über Jazz, über Chormusik aus Bulgarien bis zu Wiener Liedern, sogar ein Theaterstück kommt vor. Da gibt es auch Inszenierungen, also da kann man sich auf was gefasst machen, wie André Heller die Elbphilharmonie verzaubern wird."

Außerdem findet in der Elphi dann im Mai auch das Internationale Musikfest statt, diesmal mit dem Thema "Krieg und Frieden" mit vielen spannenden Projekten und Orchestern aus aller Welt.

Florentina Holzinger mit Sancta in Schwerin

Die wichtigste Produktion, die das Mecklenburgische Staatstheater 2024 zeigt, ist "Sancta", erzählt der Kaufmännische Geschäftsführer Christian Schwandt: "Das ist die erste Choreografie und Opernregie von Florentina Holzinger, die bisher vor allen Dingen mit Schauspiel-Ensembles und auch in Schauspielhäusern gearbeitet hat und unser Intendant Hans-Georg Wegner hat das Stück Sancta herausgefunden und es ihr angeboten und sie hat das auch angenommen. Die Premiere ist Ende Mai, Anfang Juni." Das Stück ist anschließend noch zu den Wiener Festwochen eingeladen.

Thomas Mann in Lübeck und ein 30-jähriges Jubiläum in Wolfsburg

Bei den Lübecker Museen steht 2024 der 100. Jahrestag von Thomas Manns "Der Zauberberg" im Fokus. Einer der wichtigsten Romane der deutschen Sprache wird im Mittelpunkt von gleich zwei Ausstellungen stehen, erklärt der Chef der Lübecker Museen Tillmann von Stockhausen: "Wir wollen das Magische das ganze Jahr hinwegziehen. Wir haben zwei große Ausstellungen zum Schwerpunkt Zauberberg: einmal vor allen Dingen das Buddenbrookhaus, das macht eine große kulturhistorische Ausstellung zur Geschichte des Zauberbergs. Aber auch die Kunsthalle wird ein eigenes Projekt ansetzen. Es gibt Gespräche mit Heather Phillipson, einer britischen Künstlerin, die sich mit dem Thema Zauberberg beschäftigt."

Auch das Kunstmuseum Wolfsburg feiert im kommenden Jahr ein Jubiläum - es wird 30 Jahre alt, freut sich Direktor Andreas Beitin: "Da gibt es dann eine große Jubiläumsausstellung unter dem Titel 'Welt in Bewegung'. Da werden wir einige schöne Werke aus unserer großen Sammlung zeigen und das Besondere ist, dass wir die historischen Werke aus dem befreundeten Herzog Anton Ullrich-Museum gegenüberstellen. Da wird es beispielsweise eine Venus-Darstellung von Lukas Cranach geben, die wir mit Cindy Shermans Werken gegenüberstellen."

