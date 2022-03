Festspielfrühling 2022 auf Rügen beginnt mit Daniel Hope Stand: 17.03.2022 12:55 Uhr Auf Rügen findet vom 18. bis zum 27. März der Festspielfrühling statt. Nach Corona-bedingter Pause tritt Daniel Hope die künstlerische Leitung des Festivals an. Beitrag anhören 3 Min

von Axel Seitz

Die jüngste Geschichte des Festspielfrühlings auf Rügen wirkt auf den ersten Blick sehr verwirrend - aus 2020 wird 2022. Und 2021 wird vom Frühjahr auf den Herbst verschoben. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass zwei Jahre lang bei diesem zehntägigen Musikfestival auf Deutschlands größter Insel wenig so sein konnte, wie geplant. In diesem März aber scheint aber alles wieder, oder fast alles, im Lot.

24 Veranstaltunen in zehn Tagen

Bis zum 27. März sind insgesamt 24 Veranstaltungen geplant. Daniel Hopes Orchestergala am Samstagabend in Göhren unter anderem mit Rossinis Ouvertüre zu "Wilhelm Tell" ist das erste von zwei Konzerten mit der Neubrandenburger Philharmonie bei dem sonst von Kammermusik geprägten Festspielfrühling auf Rügen.

Neubeginn nach Corona-Pause

"Es wird zumindest der zehnte Festspielfrühling. Durch den einmaligen Ausfall bin ich jetzt beim zehnjährigen Jubiläum des Festspielfrühlings auf Rügen dabei. Es ist für uns alle ein bisschen ein Neubeginn nach einer Zwangspause der Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. Wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht", betont die Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Ursula Haselböck.

Weitere Informationen "America": Lässiges neues Album von Daniel Hope Daniel Hope erkundet die Klänge der USA - mit dem Zürcher Kammerorchester, Joy Denalane und dem Marcus Roberts Trio. mehr

Als künstlerischer Leiter musste sich Daniel Hope etwas gedulden. Statt wie ursprünglich geplant 2020, kommen der Geiger und seine musikalischen Gäste mit zweijähriger Verspätung auf Deutschlands größte Insel: "Bei einem viel beschäftigten Musiker wie Daniel Hope ist es gar nicht so einfach, dann plötzlich auch zwei Jahre im Voraus zehn Tage im Kalender zu finden, an denen nicht nur er Zeit hat, sondern auch alle seine Freunde, die er hier eingeladen hat", schildert Haselböck die komplizierte Planung und fügt hinzu: "Wir haben ja eine illustre Runde von Jaques Ammon, Eckhart Runge, Josephine Knight, Maxim Lando und ja, das war doch einiges an Planungsarbeit. Aber Daniel Hope hat das für uns möglich gemacht."

Hope 2006 erster Preisträger des Festspiel-Sommers

Daniel Hope ist den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren eng verbunden, zwischen 2009 und 2013 war er auch ihr künstlerischer Leiter. 2006 prägte der Geiger die Festspiele als damals erster Preisträger des Sommers. Nun kommt der mittlerweile 48-jährige Violinist nach Rügen: "Die Zeit zu haben, vielleicht auch dem Publikum zu begegnen, mit denen darüber zu sprechen, die Künstler immer wieder zu sehen. Die Zeiten zwischen den Konzerten, auch das gehört zu einem musikalischen Abenteuer. Das haben wir sehr wenig in unserer Welt. Ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam diese wunderschöne Insel genießen können", so Hope.

Konzerte unter Corona-Bedingungen

Und wo könnte es schöner sein als auf Rügen? Der Festspielfrühling 2022 beginnt am Freitagabend im Marstall von Putbus, in den kommenden Tagen sind Konzerte unter anderem im Jagschloss Granitz, auf der Seebrücke Sellin und in einer Backstube in Mukran geplant - und zwar unter Corona-Bedingungen. Das heißt, die Plätze sind im sogenannten Schachbrettmuster bei einer Auslastung von mindestens 50 Prozent verkauft worden.

Haselböck: Krieg bewegt die Künstler

Zudem ist sich Intendantin Ursula Haselböck sicher, dass der Krieg in der Ukraine auch die auftretenden Künstlerinnen und Künstler bewegt: "Gerade bei Daniel Hope haben wir natürlich einen Weltbürger, der auch politisch immer wieder in Erscheinung tritt und hier auch sehr offen einend auftritt. Und so bin ich mir sicher, dass der Ukraine-Krieg auch im Festspielfrühling auf Rügen ein Thema sein wird."

Zudem meint die Intendantin: "Gleichzeitig finde ich, muss man sehr aufpassen, russische Künstler an sich nicht einfach zu verdammen. Wir haben ganz wunderbare russische Künstler bei uns in der Festspielfamilie. Ich denke da zum Beispiel in Anastasia Kobekina, mit der wir in sehr engem Austausch sind. Und die, wie so viele Russen, entsetzlich leidet darunter, was ihr Land gerade anrichtet. Sie selbst musiziert sehr viel mit ukrainischen Musikerinnen und Musikern und trägt das auch sehr nach außen", berichtet Haselböck.

Zum Ende des Festspielfrühlings 2022 - am Sonntag in einer Woche - wird dann auch bekanntgegeben, welcher oder welche Künstlerin im kommenden Jahr als künstlerischer Leiter das Festival auf Rügen prägen wird.

Weitere Informationen Kulturpartner: Festspielfrühling Rügen Der Festspielfrühling Rügen lädt zu musikalischen Entdeckungen und persönlichen Konzerten mit erlesenen Künstlern und Künstlerinnen. extern Kulturpartner: Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind ein klassisches Musikfestival, das jährlich an Spielorten in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 18.03.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Festspiele Mecklenburg-Vorpommern