Sperger-Wettbewerb: Internationale Kontrabassisten in Rostock Stand: 27.03.2022 06:43 Uhr In Rostock beginnt heute der 11. internationale Sperger-Wettbewerb für Kontrabass. Dieser erinnert an den Komponisten Johann Matthias Sperger, der Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in Mecklenburg wirkte.

Der Wettbewerb für Kontrabass wird im Zwei-Jahres-Turnus ausgerichtet - in diesem Jahr gemeinsam von der Internationalen Sperger-Gesellschaft mit Sitz in Ludwigslust und der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. Bis zum kommenden Sonntag beteiligen sich 56 Künstlerinnen und Künstler an dem Wettbewerb. Wie die Künstlerische Leiterin, Christine Hoock, im Kulturjournal von NDR 1 Radio MV sagte, kommen die Nachwuchsmusiker aus der ganzen Welt nach Rostock - unter anderem aus Brasilien, Honduras, Thailand, der Ukraine und auch aus Deutschland.

Preise mit 15.000 Euro dotiert

Die Jury, besetzt mit Kontrabassisten unter anderem aus Japan, Italien, Lettland und Taiwan, entscheidet, wer mit den Preisen im Gesamtwert von knapp 15.000 Euro geehrt wird. Johann Matthias Sperger trat 1789 seine Stelle als erster Kontrabassist der Mecklenburgisch-Schweriner Hofkapelle in Ludwigslust an. Zudem komponierte er mehr als 44 Sinfonien, Konzerte und weitere Werke. Sperger starb 1812 in Ludwigslust.

