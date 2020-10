Klavierduo Genova & Dimitrov beim 117. Foyerkonzert Stand: 15.10.2020 06:47 Uhr Bereits seit einem Vierteljahrhundert gibt es das Klavierduo Genova & Dimitrov. Eigentlich sollte dieses Jubiläum natürlich gefeiert werden. Corona-bedingt ist daraus bislang nichts geworden. Am Mittwoch hat beim 117. NDR Kultur Foyerkonzert gastiert.

von Anina Pommerenke

Zwei schwarze Flügel schmiegen sich auf der Bühne aneinander. Während der Deckel beim hinteren in Richtung Publikum geöffnet ist, ist er am vorderen Instrument ganz abmontiert. Zur Linken sitzt Aglika Genova ihr gegenüber Liuben Dimitrov. Vor 25 Jahren hat das Paar auch als musikalisches Duo an der Musikhochschule Hannover zusammen gefunden.

Hannover ist Geburtsort und Wahlheimat von Genova & Dimitrov

Heute lehren die beiden dort selbst. Touren um die Welt und werden überall für ihre Präzision und Virtuosität gefeiert. Hannover ist aber nicht nur Geburtsort des Duos "Genova und Dimitrov", sondern auch seine Wahlheimat, mit der das Paar vieles verbindet: "Mit Hannover verbinden wir an erster Stelle unseren Lieblingsprofessor Wladimir Krainew."

Und er sorgte auch dafür, dass aus den beiden Solisten ein Duo wurde. Ein Glück könnte man heute sagen. Doch damals erschien es fast absurd, die Solo-Karriere von heute auf morgen an den Nagel zu hängen. Gerade mal zwei Monate nach der Gründung des Duos gewann es den ersten renommierten Wettbewerb - viele weitere folgten.

Einblicke in Arbeit und Leben eines Klavierduos

Das besonders akkurate Miteinander erklären sich die beiden in Bulgarien geborenen Künstler damit, dass sie die gleiche Schule genossen haben. Neben spannenden Einblicken in die Arbeit von Klavierduos, erzählt das Paar auch viel über seine außergewöhnliche Geschichte, so z.B., dass schon seine Großmütter sich kannten und sie immer wieder als Kinder bei Klavierwettbewerben voneinander hörten, bis sie sich endlich persönlich kennenlernten, oder "wenn wir irgendwie einen kleinen Zoff hatten. Was ja normal für ein Paar ist, das so lange zusammen ist und zusammen lebt. Wenn wir uns dann an die zwei Flügeln zum Proben gesetzt haben, dann erinnern wir uns danach gar nicht mehr warum wir uns verkracht hatten. Also die Musik ist das bindende Element zwischen uns."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 15.10.2020 | 06:40 Uhr