Alan Gilbert dirigiert Mozarts "Starke Stücke" Stand: 26.01.2021 11:16 Uhr Das NDR Elbphilharmonie Orchester und Alan Gilbert spielen mit dem Streicher-Divertimento KV 136 und der Linzer-Sinfonie zwei der bekanntesten Werke Mozarts live in "Starke Stücke". Beitrag anhören 59 Min

Das hat den Mitgliedern des NDR Elbphilharmonie Orchesters und Chefdirigent großen Spaß bereitet. Ein exklusives Radiokonzert für Hörerinnen und Hörer von NDR Kultur zur Mittagszeit. Alan Gilbert bekräftigt im Gespräch mit NDR Kultur Moderatorin Friederike Westerhaus, dass es ihm und seinem Orchester große Freude bereitet, in diesen Zeiten überhaupt auftreten und spielen zu dürfen. "Musik muss immer da sein, sie ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Orchester in der Welt, die zurzeit nicht spielen können. Wir sind heute hier für unser Radiopublikum", so Alan Gilbert.

Mozart klingt immer neu!

Mozarts frühes Streicher-Divertimento KV 136 und seine Linzer-Sinfonie nahmen sich Orchester und Dirigent vor. "Wir haben diese beiden Stücke schon oft gespielt", sagt Alan Gilbert, "Mozart klingt immer frisch, immer neu! Es ist, als ob man seine Musik jeweils zum ersten Mal spielt. Sie ist perfekt." Nach dem Streicherdivertimento kamen noch Holz- und Blechblasinstrumente zur Linzer-Sinfonie hinzu. Und so ist die Radio-Premiere in den "Starken Stücken" geglückt.

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Alan Gilbert

Moderation: Friederike Westerhaus

Wolfgang Amadeus Mozart:

Divertimento KV 136

Mozart: Sinfonie KV 425 - Linzer -

Live aus dem Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Starke Stücke | 26.01.2021 | 13:00 Uhr