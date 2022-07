Wacken: Slipknot erstmals bei W:O:A 2022 dabei Stand: 06.07.2022 17:09 Uhr Vom 4. bis 6. August heißt es in Wacken in Schleswig-Holstein erneut: 280 Hektar Kuhweide voll mit Metal-Fans! Das größte Heavy-Metal-Fest der Welt startet nach zwei Jahren Pause in alter Größe.

75.000 "Metalheads" werden dieses Jahr in Schleswig-Holstein erwartet, das Festival Wacken Open Air 2022 ist lange ausverkauft. "Alle Zeichen stehen auf Grün und wir geben in der Planung Vollgas", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen im Gespräch mit der "Deutschen Presse-Agentur". Die Fans hätten Nachholbedarf, aber: "Der Spirit hat nicht gelitten."

Zu den Festivalacts mit mehr als 150 Konzerten und Rahmenprogramm gehören Bands wie Judas Priest, Avantasia, Powerwolf und Limp Bizkit, sowie Hämatom, Slime und In Extremo. Erstmals dabei sind Slipknot. Und auch der norddeutsche Hip Hop-Künstler Alligatoah ist dabei.

W:O:A 2022: Veranstalter rechnen mit 75.000 Metalfans

Für das dreitägige Festival müssen beim Aufbau etwa die Kapazitäten der Campingplätze definiert werden. Ebenso Anfahrtswege für die etwa 62 Trailer mit mehr als 1.100 Tonnen Material für die Bühnen und das Drumherum. Alleine der berühmte Wacken-Schädel wiegt 2,5 Tonnen.

Die Bühnen haben Maße um die 132 Meter Breite, 27 Meter Tiefe und - inklusive Schädel - 28 Meter Höhe. Die benötigte Stromleistung bei den letzten großen Festivals vor der Pandemie betrug um die zwölf Megawatt - das entspricht dem Bedarf einer Kleinstadt mit 70.000 Einwohner*innen.

Wacken: Festival der Extreme auf der Kuhweide

Wie etwa ein langjähriger Chef des Bühnenbaus vor Ort es ausdrückt: Wacken ist das Festival der Extreme: "Du hast Wasser in der Unterhose vom Regen - oder du hast Wasser in der Unterhose vom Schwitzen". Kuhweide trifft auf Metalbands- und Fans, die traditionelle Blaskapelle trifft auf Metal-Musik, extreme Hitze folgt auf Starkregen und dann im Schlamm wegschwimmende Zelte. In manchen Jahren sind Gummistiefel eines der wichtigsten Accessoires beim Festival, wie viele der weltweiten Besucherinnen und Besucher seit der Gründung des Heavy-Metal Open Airs im August 1990 aus Erfahrung wissen.

Thomas Jensen: "Geben alles, damit es Party des Jahres wird"

"Wir geben alles, damit es die Party des Jahres wird - aber selbst das ist eigentlich nicht genug", verspricht Jensen für die kommende Ausgabe. Dennoch hätten die Veranstalter mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. "Ich bin sehr froh, dass ich bei Besprechungen auf viele altbekannte Namen treffe", so Thomas Jensen im "DPA"-Gespräch.

Mehr als 95 Prozent der Fans hatten ihre Karten für das wegen der Corona-Pandemie im Vorjahr abgesagte Festival für die 2022-er Ausgabe eingetauscht. Der Rest der 75.000 Tickets wurde laut Veranstalter über eine Warteliste verlost. Einige der ursprünglich für 2020 geplanten Bands haben aus unterschiedlichen Gründen abgesagt.

Absage von Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen eigener Tour

Darunter Rammstein-Sänger Till Lindemann mit seinem Solo-Projekt: Der Musiker ist selbst mit Rammstein und deren neuem Album "Zeit" - seit Wochen immer wieder an der Spitze der Album-Charts - auf Tournee. Jensen freut sich über die Treue der Fans zur Veranstaltung, die zwei Jahre lang zum Festival gestanden hätten. "Wir sind den Fans zu riesigem Dank verpflichtet".

