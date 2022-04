New York Philharmonic in Usedom: Erneut Karten im Verkauf Stand: 29.04.2022 12:59 Uhr Die fünf Meter hohe Replik der Lady Liberty im Seebad Heringsdorf auf Usedom weist auf das Jahreshighlight hin: Die Konzerte des New York Philharmonic vom 20. bis 24. Mai. Es gibt wieder Karten.

Noch laufen die Usedomer Literaturtage mit Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk und der neuen Usedomer Literaturpreisträgerin Tanja Maljartschuk. Parallel bereitet sich das Usedomer Musikfestival weithin sichtbar auf sein nächstes kulturelles Highlight vor.

AUDIO: New Yorker Philharmoniker beim Usedomer Musikfestival (3 Min) New Yorker Philharmoniker beim Usedomer Musikfestival (3 Min)

Neue Karten im Verkauf: New York Philharmonic beim Usedomer Musikfestival

Noch bis zum 1. Mai ist weithin die fünf Meter hohe Replik von Lady Liberty - der Freiheitsstatue in New York - für Strandbesucherinnen und Besucher zu sehen, die am Seebad Heringsdorf flanieren. Ein Hinweis auf die historische Europa-Residenz des New York Philharmonic vom 20. bis 24. Mai 2022 in der Turbinenhalle des ehemaligen Kraftwerks Peenemünde.

Die Europa-Residenz des New York Philharmonic ist die erste Auslandstournee des weltbekannten Orchesters seit 2019. Das Ensemble wird mit über 100 Orchestermusikern von der Millionenmetropole New York aus in das kleine Fischerdorf Peenemünde reisen, um hier drei Peenemünder Konzerte, ein Vormittagskonzert mit der Violinistin Anne-Sophie Mutter und zwei sommerliche Kammermusikkonzerte im kaiserlichen Seebad Heringsdorf und in Wolgast geben.

Aufgrund von Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern sind nun wieder Karten für die Residenz des New York Philharmonic unter usedomer-musikfestival.de verfügbar.

Weitere Informationen New Yorker Philharmoniker kommen zum Usedomer Musikfestival Seit über zehn Jahren arbeitet der Intendant des Usedomer Musikfestivals darauf hin: jetzt kommen die New Yorker Philharmoniker zum Festival. mehr

Der Intendant des Usedomer Musikfestivals, Thomas Hummel freut sich: "Ich bin überglücklich, dass die Peenemünder Konzerte des Usedomer Musikfestivals mit dem New York Philharmonic einmal mehr Zeichen des Friedens und der Freiheit vom geschichtsträchtigen Ort aus senden. Hier wo einst die Nationalsozialisten Massenvernichtungswaffen bauten, ist es gerade in diesen Zeiten, in Zeiten des Krieges besonders wichtig, dass wir uns um Verständigung und Zusammenhalt bemühen."

Die Exklusivresidenz des New York Philharmonic sei in diesen Zeiten ein wichtiges Zeichen der Völkerverständigung. Darüber hinaus setze sie Usedom als Kulturreiseziel in Szene, so Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern über das bevorstehende Event.

Weitere Informationen "Die Zerbrechlichkeit der Welt": Usedomer Literaturtage gestartet Bis Sonntag stehen acht Lesungen und Gesprächsrunden auf dem Programm. Tanja Maljartschuk soll den Usedomer Literaturpreis erhalten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 29.04.2022 | 16:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik