NDR Kultur PopUp! Konzerte: Julian Prégardien hat auf Segelschiff gesungen Stand: 19.09.2024 07:48 Uhr Drei Orte standen zur Abstimmung - und die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer hatte sich für das Segelschulschiff "Großherzogin Elisabeth" entschieden. Somit hat Julian Prégardien am 18. September in der Schiffsmesse an Bord gesungen.

Am 18. September hat Tenor Julian Prégardien gemeinsam mit Stipendiaten der Balthasar-Neumann-Akademie ein NDR Kultur PopUp! Konzert gegeben. In der Abstimmung der NDR Kultur Hörerinnen und Hörer hatte sich der Dreimaster "Großherzogin Elisabeth" vorher gegen ein Café in Wolfsburg und ein Krankenhaus in Elmshorn durchgesetzt.

Beeindruckender Dreimaster hat erstes NDR Kultur PopUp! Konzert beherbergt

Der beeindruckende Dreimaster "Großherzogin Elisabeth" ist aktuell in Nord- und Ostsee unterwegs, liegt zum Konzerttermin aber im Hafen der niedersächsischen Kleinstadt Elsfleth an der Hunte. "Es ist einzigartig - eines der wenigen noch im Einsatz befindlichen Segelschulschiffe Deutschlands", sagt Johannes Reifig vom Schulschiffverein, der die "Großherzogin Elisabeth" betreibt. So werden auf dem 115 Jahre alten Traditionssegler heute noch Kadetten von Kreuzfahrtschiffen und Nautik-Studierende verschiedener Hochschulen ausgebildet. "Alle Crewmitglieder, von den Kapitänen über Steuerleute, Maschinisten, Smutjes und Decksleute sind ehrenamtlich tätig", erzählt Reifig. Das NDR Kultur PopUp! Konzert mit Julian Prégardien hat in der Schiffsmesse, also dem Speisesaal, stattgefunden.

