Metallica-Comeback mit Doppelkonzert in Hamburg 2023 Stand: 29.11.2022 15:55 Uhr Am Montag haben Metallica ihre Single "Lux Aeterna" veröffentlicht. 2023 folgt das Studio-Album "72 Seasons" und eine Welttournee mit Konzerten im Hamburger Volksparkstadion.

Vollkommen überraschend für die Fans der Metal-Band aus San Francisco haben Metallica ihre neue Single veröffentlicht: "Full speed or nothing - Lux Aeterna" lautet der Refrain des neuen Songs. Also: Vollgas oder nichts - ewiges Licht. Schöner "Auf-die-Fresse-Metal", wie NDR Musikautor Matthes Köppinghoff über die kompakten dreieinhalb Minuten des Tracks urteilt.

"72 Seasons" thematisiert Erwachsenwerden

Die rasenden Gitarrenriffs von Kirk Hammet, das wilde Schlagzeugstakkato von Lars Ulrich und der kratzende Schreigesang von James Hetfield sind der Treibstoff für den brachialen Metallica-Sound. Insgesamt zwölf Songs wird das neue Album beinhalten, das im April 2023 erscheint. Es ist das erste Album der Band seit 2016.

Der Titel "72 Seasons" beziehe sich auf die addierten Jahreszeiten bis zum vollendeten 18. Geburtstag, sagte Metallica-Gründer James Hetfield über das neue Studio-Album. Es gehe um das Konzept, dass "die Eltern uns erzählen, wer wir sind." Die zwölf neuen Kompositionen untersuchen, wie sich dieses In-eine-Schublade-stecken auf das Erwachsenenalter auswirke.

Metallica auf Welt-Tournee in Hamburg

Zum Album hat die Band auch eine Welt-Tournee mit Konzerten in Hamburg angekündigt. Nächstes Jahr werden Metal-Fans also James Hetfield, Robert Trujillo, Kirk Hammet und Lars Ulrich live in Deutschland erleben können. Bei den beiden Konzerten handelt es sich um ein Doppelkonzert, bei denen Metallica zwei komplett verschiedene Sets spielen wird.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 2. Dezember. Zunächst werden nur Zwei-Tages-Tickets für beide Konzerte verkauft. Einzelne Tagestickets werden ab dem 20. Januar 2023 erhältlich sein.

Freitag, 26. Mai : Volksparkstadion Hamburg mit Vorband Architects und Mammoth WVH

: Volksparkstadion Hamburg mit Vorband Architects und Mammoth WVH Sonntag, 28. Mai: Volksparkstadion Hamburg mit Vorband Five Finger Death Punch und Ice Nine Kills

Ein Jahr nach den Hamburg-Konzerten kommt Metallica dann auf ihrer Tournee erneut nach Deutschland. Am 24. und 26. Mai 2024 treten sie im Münchener Olympiastadion auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Nachmittag | 29.11.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop