Liedermacherin Anna Depenbusch mit neuen Songs im Studio Stand: 22.12.2020 10:16 Uhr In ihrem Album "Echtzeit" erzählt Anna Depenbusch Geschichten aus ihrem eigenen Leben. Bei NDR Kultur à la carte EXTRA präsentierte sie die Songs live. Beitrag anhören 55 Min

Jeder Auftritt ist einzigartig und für Anna Depenbusch das Allerschönste an ihrem Beruf. Die Hamburger Liedermacherin vermisst derzeit besonders die kribbelnde Anspannung vor einem Konzert und viel mehr noch den Kontakt zum Publikum. Denn wenn sie singt und Klavier spielt, wünscht sie sich "echte Augenblicke". So direkt, so nah wie möglich sollen sie sein. Ihr aktuelles Album könnte schon allein deswegen "Echtzeit" heißen. Die elf Lieder sind analog im Vinyl-Direktmitschnitt-Verfahren aufgenommen und erzählen ganz persönliche Geschichten aus dem Leben der beliebten Musikerin.

Anna Depenbusch live bei NDR Kultur à la carte EXTRA

In NDR Kultur à la carte EXTRA gab Anna Depenbusch schon mal einen Vorgeschmack auf ihr neues Programm. Dieser besondere Liveauftritt ist Teil unserer Konzertreihe, mit der NDR Kultur derzeit Künstlerinnen und Künstler aus Norddeutschland unterstützt.

Das Gespräch führt Jan Wiedemann.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur à la carte | 23.12.2020 | 13:00 Uhr