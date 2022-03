Hans Zimmer live in Hamburg: Ein musikalisches Feuerwerk Stand: 12.03.2022 08:19 Uhr Hans Zimmer zählt zu erfolgreichsten Filmkomponisten der Gegenwart. Nun ist seine Live-Konzert-Tour in Hamburg gestartet. Beitrag anhören 3 Min

von Matthes Köppinghoff

Ein richtiger Dresscode ist vor Konzertbeginn nicht auszumachen: Während die einen in Abendkleid oder mit Fliege und Jackett zur Barclays Arena kommen, warten die anderen locker in Sneakers und Pulli. Sie alle aber schauen gebannt dem anfangs noch ruhigen und sphärischen Geschehen auf der Bühne zu. Bis zu dem Moment, bei dem die Musik zu Dune lautstark anhebt.

Zwar geht bei dem Krach der Jubel etwas unter, aber das Publikum feiert die Live-Rückkehr von Hans Zimmer. Eine imposante Lichtshow, eine Bühne voller Musiker*innen - und in deren Mitte der Starkomponist mit Gitarre. Als Opener hat Zimmer Musik aus "Dune" ausgewählt und richtet sehr persönliche Worte ans Publikum: "Mir hat das heute jemand gesagt: Wir haben das Konzert heute vor 858 Tagen angekündigt. Und die Welt hat sich so geändert und so viel ist passiert. Und jetzt seid ihr trotzdem gekommen, und das ist ganz besonders für uns. Wir danken euch, dass ihr gekommen seid."

Emotionales und musikalisches Feuerwerk auf der Bühne

Schon der Konzertbeginn ist emotional, als Hans Zimmer sein Tour-Orchester vorstellt: "Vor 858 Tagen habe ich unser Orchester gebucht. Und zwar unser Orchester aus Odessa, aus der Ukraine." Vom Publikum in der Barclays Arena gibt es schon nach elf Minuten Standing Ovations für das Orchester. Hans Zimmer weiter: "Die Helden für mich im Moment sind diese Frauen, zum Beispiel in der Ukraine, oder Frauen überhaupt. Und als nächstes wollen wir zur Ehre von allen Damen "Wonderwoman" spielen." Es folgt der Soundtrack zu besagtem Film, und ein etwas befremdlicher Augenblick an diesem Abend: Auf der riesigen Videoleinwand sieht man zur Musik Soldatinnen mit der ukrainischen Flagge als Aufnäher. Es bleibt der einzige unbehagliche Moment. Was folgt ist ein musikalisches Feuerwerk.

Noch ist an diesem Abend nicht alles so perfekt wie auf dem Album "Live In Prague". Zimmer erzählt kleine Geschichten, mal auf englisch, mal auf deutsch. Der perfektionistische und charismatische Musiker ist an diesem Abend nahbar und zugewandt. Das Konzert ist in zwei Abschnitte geteilt: Im ersten geht es laut und krawallig zu, im zweiten Teil gibt es die ruhigen, empfindsamen Momente. Und auf der Hans Zimmer Europa-Tournee wird es ab und an auch überraschend elektronisch. Das Publikum feiert jeden dieser Momente. Laut, leise, sphärisch, orchestrale Musik vermischt mit Rock, Oper und Elektro: Ein vielseitiger und unterhaltsamer Abend - Hans Zimmer hat das Kino auf die Bühne gebracht.

