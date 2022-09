Eutiner Festspiele fallen 2023 in gewohnter Form aus Stand: 01.09.2022 13:00 Uhr Die Eutiner Festspiele fallen im Jahr 2023 in der üblichen Form aus. Da während des Neubaus der Zuschauertribüne am Großem Eutiner See keine geeignete Ersatzfläche zur Verfügung steht, werde es während der Bauzeit keine eigenen Inszenierungen von Opern und Musicals geben.

Im Herbst sollen die Bauarbeiten für die neue Seebühne beginnen. Da der von der Stadt Eutin betriebene Neubau der Tribüne, anders als ursprünglich vorgesehen, nicht zur Spielzeit 2023 fertig gestellt sein wird, hatten die Festspiele lange nach einem alternativen Spielort gesucht. Man habe aber leider keine Spielstätte gefunden, die übergangsweise zu annehmbaren Kosten und Bedingungen zu realisieren gewesen wäre, sagte der Geschäftsführer der Festspiele, Falk Herzog.

Kosten für Interimsspielstätte im Küchengarten schwer zu kalkulieren

Unter anderem wurde der Küchengarten des Schloss Eutin als Interimslösung gehandelt. "Wir hätten im Küchengarten selbstverständlich eine Fülle an Auflagen durch die Stiftung, die Denkmalpflege und die Baubehörden erfüllen müssen. Welche Kosten wir dafür zu tragen hätten, war trotz guten Willens bei allen Beteiligten noch nicht annähernd genau zu beziffern", betonte Herzog. Hinzu komme der bereits stark gestiegene Aufwand für die Veranstaltungstechnik und die Kosten für eine Wiederherstellung der Flächen im Küchengarten nach den Festspielen. Die Kosten seien deshalb für die Festspiele schwer kalkulierbar gewesen. "Eine solche finanzielle Risikopartie können wir als privat getragene Gesellschaft schlicht nicht eingehen, zumal wir auch die Inflation und die Rückgänge in der Publikumsresonanz für Kulturveranstaltungen bedenken müssen", so Herzog.

Konzerte statt Oper

Das kein alternativer Spielort gefunden worden ist, bedeutet auch den Verzicht auf die bereits geplante Produktion des Musicals "West Side Story". Als Ersatz soll es 2023 ein vielfältiges Konzertprogramm geben. Mögliche Veranstaltungsflächen für Konzerte werden derzeit in Gesprächen mit der Stadt Eutin ausgelotet.

