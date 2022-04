Urteil gegen Osman Kavala: Wer ist der türkische Kulturförderer? Stand: 26.04.2022 17:41 Uhr Der Kulturförderer Osman Kavala ist von einem Istanbuler Gericht zu erschwerter lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Er soll hinter den Gezi-Protesten von 2013 stecken. Welche Lücke hinterlässt er in der türkischen Kulturszene?

von Uwe Lueb

Osman Kavala ist 64 Jahre alt. Bleibt es bei seiner Verurteilung zu lebenslänglich, kommt er womöglich nie mehr frei. Dabei wird er so sehr gebraucht, sagt Yavuz Özkaya. Er kennt Kavala schon lange, hat als Architekt etliche Projekte mit ihm zusammen betreut, zum Beispiel historische armenische Gebäude restauriert: "Wir vermissen ihn sehr", so Özkaya schon lange vor dem ergangenen Urteil.

Osman Kavala: Ein Kosmopolit und Kulturförderer

Kavala ist das, was man einen weltläufigen Mann nennt. Geboren wird er in Paris. In Istanbul besucht er das amerikanische Robert College, studiert später in Manchester. Er ist Unternehmersohn. Nach dem Tod des Vaters übernimmt er mit gerade Mal Mitte 20 das Familienunternehmen.

Zunehmend kümmert er sich aber um die Förderung der Kultur. Seit 2002 widmet er sich fast ausschließlich seiner Anadolu Kültür-Stiftung. Ein Gewinn, sagt eine, die ihn kennt - Anne Duncker von der Mercator-Stiftung: "Der ist die Ruhe selbst, auf Ausgleich bedacht, überhaupt nicht jemand, der politisch agitiert oder versucht durch Aggressivität etwas zu erreichen, sondern dass er durch interkulturelle Begegnungen, durch gemeinsames Kulturschaffen, durch gemeinsames Musikmachen die Welt ein bisschen besser machen kann."

Der die Welt ein bisschen besser machen kann, so schätzt auch Mani Pournaghi Kavala ein. Er ist Leiter des Goethe-Instituts in Istanbul, ein Partner von Kavala und seiner Stiftung. Durch die Verurteilung Kavalas befürchtet Pournaghi einen Verlust für die Kultur und die Zivilgesellschaft in der Türkei: "Osman Kavala steht mit seiner Stiftung Anadolu Kültür für ein Kulturverständnis, das auf der Prämisse beruht von Meinungsvielfalt, von Kunstfreiheit, von Toleranz. Und diese Projekte sind wichtig für eine unabhängige, lebendige Kulturlandschaft in Istanbul aber auch in der Türkei."

Kavala glaubt nicht an Freilassung unter Erdogan als türkischem Präsidenten

Seit 2017 sitzt Kavala im Gefängnis, weil er die Gezi-Proteste 2013 gefördert habe und angeblich einen Umsturz herbeiführen wollte. Ein Mal kommt er kurz raus, wird freigesprochen, aber umgehend wegen neuer Vorwürfe wieder inhaftiert. "Das ist Folter. Das ist kalkulierte Grausamkeit", kommentiert damals Asena Günal, Kavalas engste Mitarbeiterin in seiner Stiftung Anadolu Kültür, das Vorgehen der türkischen Behörden.

Wie lange Kavala am Ende wirklich im Gefängnis bleibt, weiß niemand. Er selbst hat sich Ende vergangenen Jahres aus der Haft über seine Anwälte gemeldet. Er glaube, er komme nicht frei, solange Recep Tayyip Erdogan Präsident sei. Vielleicht aber gibt es auch eine neue Entscheidung in einem Berufungsverfahren. Doch erst einmal steht das Urteil.

Urteil zu lebenslanger Haft ist ein politisches Signal

Kristian Brakel von der Heinrich Böll Stiftung in Istanbul sieht darin ein politisches Signal. Zwar habe sich zuletzt in den Beziehungen auch Deutschlands zur Türkei Tauwetter angedeutet, innenpolitisch sei davon aber nichts zu spüren: "Absolut nichts ist in Ordnung in der Türkei." Doch Kavalas Freunde wollen zu ihm halten. Einen Tag nach der Urteilsverkündung haben sich Juristen, Politiker und Aktivisten vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul versammelt. Sie wollen wiederkommen zu ihrer so genannten "Gezi Gerechtigkeits-Mahnwache" - jeden Tag um 11 Uhr. Bis Osman Kavala freikommt.

