"Corona-Stream": Hannovers Musikszene lebt

Keine Konzerte, kein Auftritt vor tanzenden, jubelnden Menschen. Die Bühne schläft während der Corona-Pandemie. Hannovers Musikszene hingegen hält wenig vom Stillstand und will zeigen: Wir bleiben wach und schauen schon auf die Zeit nach Corona. Am Sonntag startet nach Angaben der Stadt Hannover ein Internet-Projekt, das diese Einstellung unter Beweis stellt: der "Corona-Stream" der UNESCO City of Music (UCOM) Hannover. Das Projekt wird gefördert vom Kulturbüro der Landeshauptstadt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe.

Premiere stellt Solo-Selbstständige in den Fokus

Um 14 Uhr geht es los: In Interviews sprechen Musikerinnen und Musiker, Veranstalterinnen und Veranstalter über ihre Schwierigkeiten und Lösungsideen in der Viruskrise. Wie ist die Lage, wie kommt man da wieder heraus und wie geht es nach Corona weiter? Jeder Stream hat ein anderes Thema. Am Sonntag stehen zunächst solo-selbstständige Musikerinnen und Musiker im Mittelpunkt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können per Live-Chat Fragen stellen und kommentieren.

Initiator Wolther bewundert "Kreativität und Herzblut"

Zu sehen ist der "Corona-Stream" beim City of Music Hannover Radio und über die Social-Media-Kanäle von Irving Wolther (bei YouTube und Facebook). Wolther ist Experte für den Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr auch nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Er hat das Stream-Projekt initiiert. "Der UCOM 'Corona-Stream' will in einer für Kulturschaffende schwierigen Zeit nicht nur versuchen, eine Bestandsaufnahme der Situation zu unternehmen, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung aussenden", sagt er und zeigt sich beeindruckt vom Engagement der Kulturszene: "Ich finde es überwältigend, mit wie viel Kreativität und Herzblut gerade alternative und innovative Möglichkeiten ausgelotet werden, um Live-Musik trotz Abstandsregelungen für die Menschen erlebbar zu machen."

Kultur-Kollegen berichten aus anderen Ecken der Welt

Neben Interviews gibt es im "Corona-Stream" kleine Konzertausschnitte aus dem Musikleben in Hannover zu sehen. Darüber hinaus werden Partnerstädte aus dem sogenannten Creative-Cities-Netzwerk vorgestellt. Dabei soll es auch um die Frage gehen, wie Kulturschaffende dort mit der Situation umgehen. Geplant sind nach Angaben der Landeshauptstadt unter anderem Gespräche mit Menschen in Norrköping (Schweden), Liverpool (Großbritannien), Auckland (Neuseeland), Adelaide (Australien) und Salvador (Brasilien).

"Corona-Stream" - Programm und Termine (jeweils ab 14 Uhr)

24. Mai Solo-selbständige Einzelkünstlerinnen und -künstler - mit UCOM Norrköping

Solo-selbständige Einzelkünstlerinnen und -künstler - mit UCOM Norrköping 7. Juni Orchesterarbeit mit Corona - mit UCOM Bologna

Orchesterarbeit mit Corona - mit UCOM Bologna 21. Juni Musikhochschulen und Online-Learning - mit UCOM Adelaide (in Planung)

Musikhochschulen und Online-Learning - mit UCOM Adelaide (in Planung) 5. Juli Kleine und alternative Veranstaltungsorte - mit UCOM Liverpool (in Planung)

Kleine und alternative Veranstaltungsorte - mit UCOM Liverpool (in Planung) 19. Juli Festivalformate der Zukunft, mit UCOM Auckland (in Planung)

Festivalformate der Zukunft, mit UCOM Auckland (in Planung) 2. August Recording und Monetarisierung von Musik - mit UCOM Kingston (in Planung)

Recording und Monetarisierung von Musik - mit UCOM Kingston (in Planung) 30. August Laienmusikerinnen und -musiker in der Krise - mit UCOM Salvador (in Planung)

