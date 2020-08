NDR Blue

Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2020

Das Hamburger Reeperbahn Festival soll trotz Corona-Pandemie vom 16. bis 19. September 2020 live stattfinden - allerdings in verkleinerter Form. Konzerte sind an 20 Spielorten geplant, darunter in Clubs wie Knust, Docks, Nochtspeicher und Mojo Club sowie auf zusätzlichen Open-Air-Flächen. Insgesamt soll es rund 120 Konzerte und etwa 30 Veranstaltungen für Literatur, Kunst und Film geben.