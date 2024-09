Udo Lindenbergs größtes Gemälde hängt jetzt bei Hamburger Reederei Stand: 02.09.2024 18:46 Uhr Das Bild misst 6,5 mal 3 Meter und ist das bislang größte Gemälde von Panikrocker Udo Lindenberg. Neben einem "Panoptikum von Udo-Typen" zeigt es auch die "Andrea Doria", das Hotel Atlantic und den Reeder Albert Ballin.

Das bisher größte Gemälde des Panikrockers und Künstlers Udo Lindenberg hängt nun in der Zentrale der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Der Hamburger Ehrenbürger beschreibt sein Werk so: "Ein leuchtendes Panoptikum von Udo-Typen trifft auf Hamburgs Skyline, auf Container, auf himmlische Gründerväter und Flamingos". Es ziert den größten Veranstaltungssaal der Reederei am Ballindamm.

Udo Lindenberg feiert sein Bild - und verewigt sich selbst

Im Bild fährt die "Andrea Doria" vorbei, begleitet von Meerjungfrauen, während eine Klampfe mit der Aufschrift "Gitarren statt Knarren" an Erich Honecker übergeben wird. Sich selbst hat Lindenberg entspannt mit Hut und Zigarre vor dem Hotel Atlantic, seinem Zuhause seit fast 30 Jahren, dargestellt. Er beschreibt das Gemälde als "so geil", dass der Betrachter vor Begeisterung in Ohnmacht fallen könnte. "Großes Ahoi und keine Panik - es ist vollbracht. Prost Eierlikör!"

Besichtigung bei Hapag-Lloyd bei öffentlichen Veranstaltungen möglich

Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen betonte, dass das Gemälde eine gelungene Verbindung zwischen Lindenbergs musikalischer und künstlerischer Laufbahn sowie der Geschichte von Hapag-Lloyd darstellt, etwa die Einschiffung von Auswanderern im 19. Jahrhundert nach Amerika, den Generaldirektor Albert Ballin und ein Containerschiff. "Dass Hapag-Lloyd das bisher größte Gemälde Udo Lindenbergs jetzt sein Eigen nennen kann, macht uns sehr stolz." Aufsichtsratschef Michael Behrendt fügte hinzu, dass das Bild bei öffentlichen Veranstaltungen auch von Externen und Besuchern bewundert werden kann.

