Lindenberg versteigert Kunstwerk: 75.000 Euro für Hamburger Arche Stand: 17.01.2024 18:16 Uhr Der Musiker Udo Lindenberg hat sein Bild "Wir ziehen in den Frieden" versteigert, das zuletzt im Bundesrat in Berlin ausgestellt wurde. 75.000 Euro wurden für das Bild geboten. Der Erlös kommt der Arche in Hamburg zugute.

Auf Initiative von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hing das Bild mit dem markanten Peacezeichen im letzten Jahr als Leihgabe im Bundesrat. Seit Wochenbeginn konnte man das Bild nun ersteigern - zugunsten der Arche Hamburg. In den letzten Sekunden haben sich die Bieter gegenseitig überboten. Am Ende ging das Gemälde für 75.000 Euro über den Tisch. "Das ist wirklich eine sensationelle Summe", sagt Tobias Lucht, Leiter der Arche Hamburg. "Wir würden das Geld gerne für unsere Essensangebote nutzen. Die Kinder kommen in großen Zahlen in die drei Hamburger Archen. Wir sind immer wieder auf Spenden angewiesen, um Grundversorgungsangebote möglich machen zu können. Die Kinder wollen jeden Tag eine warme Mahlzeit. Dafür wollen wir es nutzen."

Lindenberg-Bild zeigt "Menschenfamilie, die zusammenhält"

Der Käufer oder die Käuferin soll das 1,50 mal zwei Meter große Gemälde mit dem Titel "Wir ziehen in den Frieden" sogar von Lindenberg persönlich überreicht bekommen. Ein konkreter Termin für eine Übergabe - im Beisein von Hamburgs Bürgermeister Tschentscher - steht aber noch nicht fest.

Das farbenfrohe Bild hat Lindenberg auch signiert. Im Mittelpunkt steht ein großes Peace-Zeichen, das aus den gemalten Köpfen verschiedenster Menschen zusammengesetzt ist. Neben dem Titel sind auf dem Kunstwerk Sprüche wie "Give Peace a Chance", "Abrüstung sofort!", "Menschen - Familie" und "Love" zu finden. Dazu finden sich die für Lindenberg typischen Figuren, die Sektgläser in der Hand haben oder das Peace-Zeichen zeigen. "Unsre Utopie, die eines Tages wahr werden muss - die große Menschenfamilie, die zusammenhält, über alle Kontinente, Grenzen und Kulturen hinweg", schrieb Lindenberg dazu auf Instagram.

Arche in Hamburg begleitet Kinder und Jugendliche

Die Arche gibt es deutschlandweit. In Hamburg ist der Verein in den Stadtteilen Jenfeld, Billstedt und Harburg aktiv. Die Einrichtungen begleiten Kinder und Jugendliche über eine lange Zeit, helfen in schwierigen Lebenslagen, bieten Mittag- und Abendessen, Platz zum Spielen und für Hausaufgaben sowie Klamotten aus der Kleiderkammer und vieles mehr. Die drei Hamburger Archen erreichen eigenen Angaben zufolge mehr als 1.200 Mädchen und Jungen im Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 15.01.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Malerei Rock und Pop