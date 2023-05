Kunstwissen to go - serviert von Bianca Hauda Stand: 26.05.2023 00:01 Uhr Warum ballert Niki de Saint Phalle mit einem Gewehr auf ihre eigenen Bilder? Ist Malergenie Picasso ein egoistischer Macho? Und Paula Modersohn-Becker eine frühe Feministin - ohne es zu merken? Bei "Die Hauda & die Kunst" gibt's Antworten und Art Snippets vom Feinsten!

Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauda serviert in "Die Hauda & die Kunst" Kunstwissen in kleinen bekömmlichen Happen: Porträts von Künstler*innen, deren Bilder und Werke in deutschen Museen zu sehen sind. Echte Stars und Klassiker, von Rembrandt über Van Gogh bis Louise Bourgeois - endlich zeitgemäß erklärt. Und auch mal kritisch durch die feministische Brille beäugt.

Aus weiblicher Perspektive

Auftakt ist die Folge über die französische Künstlerin Niki de Saint Phalle, bekannt für ihre "Nanas", fröhliche bunte Frauenskulpturen aus Kunststoff. Doch als junge Frau ist Niki voller Wut: auf ihren Vater, der sie vergewaltigt hatte. Auf Männer, aufs Patriarchat, auf die Gesellschaft. Eine selbst ernannte "Terroristin der Kunst", die wütend mit dem Gewehr auf ihre eigenen Bilder schoss.

"Was ich super spannend fand bei unserer allerersten Folge über Niki de Saint Phalle: Über sie wusste ich auch nicht so viel", sagt Bianca Hauda. "Da habe ich bei der Recherche irgendwann rausgefunden, dass Niki de Saint Phalle auf Kennedy geschossen hat - auf einen Gips-Kennedy -, bevor Kennedy erschossen wurde. Das sind die kleinen Anekdoten, die es gibt in 'Die Hauda & die Kunst', die man immer wieder neu entdeckt."

"Die Hauda & die Kunst": Neu ab 26. Mai in der ARD-Mediathek

Am 26. Mai startet NDR Kultur die neue 30-teilige Reihe "Die Hauda & die Kunst" in der ARD-Mediathek. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge: gemacht für alle, die Kunst lieben, für alle, die nicht mehr ganz genau wissen, wie das mit Monet und den Seerosen nochmal war und für alle, die Bock auf Kunstwissen to go haben.

Bianca Hauda liefert Hintergrundwissen über berühmte Werke aus verschiedenen Epochen und präsentiert lebendig Stories und Skandale aus der Kunstwelt. Lässig, mit großer Klappe und weiblichem Blick. "Die Hauda", geboren 1984, ist Kulturjunkie und Host der ARTE-Sendungen "Twist" und "culture@home". Sie moderierte 10 Jahre im Hörfunk und im Fernsehen des WDR und SWR, zuletzt Musiksendungen bei 1LIVE. Sie steht für Talks und Live-Shows auf Bühnen und arbeitet als Sprecherin für Hörspiele und Podcasts.

Kunstwerke in deutschen Museen entdecken

Die Filme machen Lust, selbst Kunst zu entdecken. Bianca Hauda erzählt Kunstgeschichte auf lockere und unterhaltsame Art: mit Kostümen und Requisiten, ergänzt durch schräge motion graphics. Und: Jede Folge endet mit einem Tipp, wo es Originale zu sehen gibt.

Mit Informationen von Franziska Storch und Carina Rieper.

