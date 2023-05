Die Presenterin

„Die Hauda“, geb. 1984, ist Kulturjunkie. Host der ARTE-Sendungen Twist und culture@home. Sie moderierte 10 Jahre im Hörfunk und im Fernsehen des WDR und SWR, zuletzt Musiksendungen bei 1LIVE. Sie steht für Talks und Live-Shows auf Bühnen und arbeitet als Sprecherin für Hörspiele und Podcasts. Studiert hat sie „was Bilinguales mit Medien“: Literary, Cultural and Media Studies an der Uni Siegen.

Bianca Hauda ist eine deutsche Fernseh-, und Radiomoderatorin mit rumänisch-tschechischen Wurzeln. Sie ist am 20.02.1984 in Bonn geboren, in Remscheid aufgewachsen, hat in Siegen den bilingualen Studiengang „Literary, Cultural and Media Studies“ auf Englisch und Deutsch studiert und wohnt seitdem in Köln.

Zuletzt hat Bianca Hauda 10 Jahre im Westdeutschen Rundfunk im Radio bei 1LIVE moderiert. Dort hat sie täglich durch eine Popkultursendung am Abend geführt, für die sie vor allem bekannte Musiker wie beispielsweise Christine and the queens, Pete Doherty, The Foals oder Blink182 interviewt hat. Außerdem hat Bianca einen wöchentlichen Livetalk moderiert - eine einstündige Interviewsendung mit interessanten Gästen aus Kultur, Politik, Sport und Musik.

Im Fernsehen ist Bianca Hauda ebenfalls seit 13 Jahren zu sehen. Begonnen hat sie im WDR Fernsehen als Außenreporterin der Wissenschaftskabarettsendung „Ebert und Hirschhausen“, hat dann ihre eigene Musiksendung bei EINSFESTIVAL (heute ONE) bekommen, danach ebenfalls dort einen regelmäßigen Popkultur-Talk moderiert (EINSWEITER und EINSWEITERgefragt) und war nebenbei für den jungenKanal sixx der ProSiebenSat.1 Media als Moderatorin eines Netzkulturformats unterwegs, welches sie selbst entworfen und geschrieben hat.

Seit Frühjahr 2020 moderiert Bianca Haudia die deutsch/französische Kultursendung TWIST bei ARTE und trifft Kunst und Kulturschaffende in ganz Europa.