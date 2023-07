Ab ins Museum: Sommerferienangebote 2023 für Kinder im Norden Stand: 05.07.2023 16:00 Uhr Wie jedes Jahr haben die Museen im Norden im Sommer spannende Veranstaltungen für Schulkinder ab 6 Jahren und Jugendliche in petto. Eine Übersicht für fünf Bundesländer im Norden.

von Anina Pommerenke

Vom Monsterbasteln über Hip-Hop- und Stop-Motion-Filmtechnik-Kurse bis zur kriminalistischen Spurensuche im Kalkriese-Museum ist alles dabei. Eine tolle Gelegenheit, den Nachwuchs ans Thema Museum heranzuführen. Manche Programme - wie zum Beispiel von der Kunsthalle Hamburg oder dem Sprengel Museum in Hannover - sind allerdings auch schon ausgebucht. NDR Kultur hat einige Highlights zusammengestellt.

Thema Freundschaft im Kunstmuseum Wolfsburg

Passend zur aktuellen Ausstellung "Freundschaften. Gemeinschaftswerke von Dada bis heute" hat das Kunstmuseum Wolfsburg ein Angebot für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren konzipiert. Dabei steht das Thema Freundschaft im Vordergrund, die Kinder sollen erforschen, wie sie gemeinsam und in Zusammenarbeit Kunst erschaffen können. Außerdem kann jedes Kind eine Skulptur für einen Herzensmenschen anfertigen. Diese werden sogar in einer Ausstellung für Freunde und Familie gezeigt. Das Programm läuft vom 11. bis zum 14. Juli, eine Anmeldung ist erforderlich.

Ritter und Nymphen erobern Oldenburg

Die Niedersächsischen Landesmuseen beteiligen sich in diesem Sommer mit zwei Aktionen am Ferienpass der Stadt Oldenburg. An verschiedenen Terminen im Juli geht es dabei zur Sache: in einem Workshop rund um das Thema Burgen und Ritter können Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren Handpuppen fertigen und sich dazu spannende Geschichten ausdenken. In einem weiteren Workshop stehen die Nymphen und Satyrn des Hofmalers J.H.W. Tischbein im Fokus. Mit Goldfäden, zarten Stoffen und Glimmer, geprickelt und gestickt, wir ihnen neues Leben eingehaucht, zum Beispiel in Form von Kunstpostkarten oder DIN A4 Kunstwerken für die eigene Galerie.

Kunstmuseum Celle lockt das "Junge Gemüse" mit Eis

Auch im Kunstmuseum Celle darf das "Junge Gemüse" im Juli an mehreren Terminen das Haus erobern. Gemeinsam mit Kunstvermittler*innen geht es in die aktuelle Ausstellung FLOAT und die verspricht Abkühlung: Im Fokus stehen passende zu sommerlichen Temperaturen zum Beispiel Unter- und Über-Wasser-Portraits, Körperskulpturen und bunte Kleidungsstücke. Die Ausstellung widmet sich unter anderem den Fragen: Wer genau bin ich? Was macht mich aus? Und: Wo stehe ich? Dabei wird der gesellschaftliche Druck der Verortung, Einordnung und Festlegung zu bestimmten Lebensentwürfen und Labels kritisch hinterfragt.

In der Sammlung Falckenberg in Hamburg darf es auch albern werden

Die Deichtorhallen in Hamburg bieten an allen drei Standorten sowohl im Juli als auch im August ein umfassenden Ferienprogramm für Kinder, Jugendliche und Familien an. Die einzelnen Workshops stehen dabei unter Schwerpunkthemen wie Stop Motion, Fotografie oder Augmented Reality. Neben den mehrtägigen Workshops gibt es auch kostenfreie Angebote, wie zum Beispiel die Offene Werkstatt in der Sammlung Falckenberg. Dabei können Kinder zur Ausstellung "Ernsthaft - Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst" eigene kreative Ideen entwickeln.

Experimentieren im Atelier in Emden

In der Kunsthalle Emden erfreut sich das Ferienangebot einer großen Nachfrage - daher sind viele Angebote und Workshops schon ausgebucht. Grundsätzlich haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aber freien Eintritt. Freie Plätze gibt es aber noch in den Angeboten des "Emder Ferienpasses", die auch für Kinder von außerhalb genutzt werden können. Zum Beispiel gibt es in der Trickfilm-Werkstatt am ersten Juli-Wochenende noch Kapazitäten. Vom 10. bis 21. Juli findet außerdem täglich eine Ferienwerkstatt für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren statt. Nach einem Ausflug in die aktuellen Ausstellungen wird im Atelier gemalt, gedruckt, gebastelt und experimentiert.

Künstlerische Höhenflüge in Bremen

Die Kunsthalle Bremen bietet vier verschiedene Sommerkurse für Kinder und Jugendliche an - darunter auch kostenfreie Workshops. In einem Workshop für Kinder ab 10 Jahren geht es zum Beispiel um das Thema Role Models und das Hinterfragen der eigenen Position in der Familie und im sozialen Umfeld. Passend dazu bietet die aktuelle Ausstellung des Jugendkuratoriums künstlerische Anknüpfungspunkte. In einem anderen Workshop können sich Schulkinder eine Mal- und Zeichenexpedition begeben. Egal ob mit Acryl, Aquarell, Tinte, Bleistift, Ölpastell oder Mischtechniken gearbeitet wird, die Begegnungen mit der Kunsthalle sollen zu künstlerischen Höhenflügen anmieren.

Varusschlacht-Museum lockt mit Zeitreise in die Antike

Auch das Varusschlacht-Museum in Kalkriese ist für eine Invasion von kleinen Römerfans bestens gerüstet. Zweimal die Woche gibt es während der Sommerferien in NRW und Niedersachsen Ferienaktionen speziell für Kinder und Jugendliche. Während mittwochs das Leben der Germanen und Römersowie die Forschung rund um die Varusschlacht und den Fundplatz Kalkriese bei einer Familienführung im Mittelpunkt stehen, begeben sich Eltern und Kinder donnerstags auf kriminalistische Spurensuche in der Sonderausstellung "COLD CASE - Tod eines Legionärs". Dabei geht es darum mit kriminalistischem Feingespür das Rätsel um einen über 2000 Jahre alten römischen Schienenpanzer zu lösen. Außerdem gibt es zahlreiche Mitmachprogramme: von Schildtraining am Pfahl bis hin zu germanischem Hausbau oder dem Errichten eines kleinen Marschlagers.

Videos 2 Min Weltweit ältester römischer Schienen-Panzer ausgestellt Die archäologische Sensation gehörte einst einem Legionär. Zu sehen ist das Stück im Museum und Park Kalkriese. 2 Min

Geheimnisvolle Malerei im Kunsthaus Göttingen

Das Kunsthaus Göttingen geht mit verschiedenen Kinder- und Familienangeboten in den Sommer: Zur aktuellen Ausstellung "Jim Dine: Storm of Memory" sind Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Angebot. Bei einem Angebot geht es zum Beispiel darum, versteckte Botschaften auf Gemälden zu entschlüsseln. In einem Angebot für Familien geht es darum, verschiedene Alltagsgegenstände in den ausgestellten Werken zu entdecken und dann gemeinsam darüber nachzudenken, wie die Gegenstände die Teilnehmenden verbinden.

Bucerius Kunst Forum Hamburg: Babys und Bastler welcome

"Mit Kunst und Kegel" ist ein Angebot des Bucerius Kunst Forums, das regelmäßig für Eltern mit Babys angeboten wird. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat sind junge Eltern und ihr Nachwuchs explizit dazu eingeladen, die aktuelle Ausstellung gemeinsam bei einer Führung zu erleben. Außerdem gibt es auch im Sommer regelmäßig Familienführungen, bei denen eine spielerische Entdeckungstour durchs Museum im Fokus steht. Am 6. August gibt es zum Beispiel die Führung "Kunstspione" und am gleichen Tag ein offenes Atelier zum Motto "Malen, Basteln, Werkeln" von 14 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung für das Arbeiten im Atelier ist nicht nötig, außerdem ist das Angebot kostenfrei.

Hanse-Feeling in Lübeck: eine Zeitreise ins Mittelalter

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck lädt Kinder in diesem Sommer dazu ein, ganz in die Zeit der Hanse einzutauchen. Das soll in unterschiedlichen Workshops gelingen. Bei "Mit Feder und Tinte" ist vor allem Fingerspitzengefühl gefragt. Mit Rohrfeder, Tinte und Siegel können die Kinder einen eigenen Brief verfassen und sich auf diesem Wege in das Leben eines Hanse-Kaufmanns hineinversetzen. In einem anderen Workshop können sie in den Alltag und Handel der Hansezeit kennenlernen und dabei untersuchen, wie nachhaltig die Menschen zur Zeit des Mittelalters gelebt haben.

Auch die Lübecker Museen haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Im Foyer der Kunsthalle Sankt Annen gibt es am 8. Juli zum Beispiel einen Rap-Workshop für Jugendliche und Erwachsene. Es gibt Lesungen im Günter Grass-Haus und im Museum für Natur und Umwelt. Auch über den Lübecker Ferienpass gibt es zahlreiche Optionen: zum Beispiel einen Schnupperkurs zum Mikroskopieren.

Videos 1 Min Hamburger Ferienpass "Sommer 2023" Schulsenator Ties Rabe hat den Pass vorgestellt. In den bald beginnenden Sommerferien gibt es zahlreiche Angebote. 1 Min

Rendezvous mit Ernie, Bert, Bibo und Krümelmonster in Hamburg

Mit einem abwechslungsreichen Programm will auch das Museum für Kunst und Gewerbe überzeugen. Zur aktuellen Sesamstraßen-Ausstellung zu 50 Jahren "Sesamstraße", die die beliebte Kindersendung dieses Jahr feiert, gibt es viele schöne einzelnen Programmpunkte. Bei einem Workshop gibt es in der Ausstellung erstmal ein großes Hallo mit Ernie, Bert, Bibo, Rumpel, dem Krümelmonster und vielen weiteren Originalfiguren. Danach können die gewonnen Eindrücke direkt in eigene Figuren aus Papier und Pappe verarbeitet werden. Vielversprechend klingt auch ein Knet-Workshop rund um die drei chaotischen Knetfiguren die Plonsters aus der "Sesamstraße". Die können jede Form annehmen und hecken immer einen neuen Plan aus! Gemeinsam mit Künstler Marlin van Soest können Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren ihre eigenen kleinen Monster lebendig werden lassen und anschließend auch mit nach Hause nehmen.

VIDEO: 50 Jahre Sesamstraße im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (3 Min)

