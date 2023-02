50 Jahre Sesamstraße in Deutschland: Der NDR gratuliert Stand: 16.02.2023 14:47 Uhr Seit 50 Jahren schauen Kinder in Deutschland die Sesamstraße. Der NDR feierte das Jubiläum im Januar 2023.

"Der, die, das. Wer? Wie? Was?" Seit 50 Jahren singt Deutschland den Titelsong der Sesamstraße und hat dabei gelernt: "Wer nicht fragt, bleibt dumm." Nach diesem Motto machen Elmo, Samson und Co. Lust darauf, neugierig zu sein - und selbstbewusst nachzufragen. Die deutsche Sesamstraße begeistert seit ihrem Start am 8. Januar 1973 kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer.

Schon ein paar Tage vor dem Geburtstag klingelte der Wecker in der Sesamstraße etwas früher, denn Ernie und Bert waren zu Gast bei Elke Wiswedel und Jens Mahrhold im NDR 2 Morgen ab 5 Uhr. NDR 2 Hörer*innen hatten die Chance, Tickets für das seit langem ausverkaufte große Jubiläumskonzert mit Ernie und Bert und dem NDR Elbphilharmonie Orchester am 28. Januar in der Elbphilharmonie zu gewinnen.

Sesamstraße fördert Fairness und Toleranz

Die Charaktere der Sesamstraße dienen als Vorbilder, sie sind wissbegierig, sie machen Quatsch, sie machen Fehler, sie lernen und sie dürfen sein, wie Kinder (und Erwachsene) nun mal sind: Egal, ob frech wie Ernie, aufgeregt wie Elmo, neugierig wie Abby oder auch mal schlecht gelaunt wie Oskar aus der Mülltonne. "Die Sesamstraße ist ein Klassiker des öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens. Sie bringt - nicht nur - den Jüngsten etwas bei und ist gleichzeitig urkomisch. Die Sesamstraße vermittelt Werte, fördert Fairness und Toleranz, feiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Vor allem nimmt die Sesamstraße Kinder ernst und begegnet ihnen auf Augenhöhe", sagt NDR Programmdirektor Frank Beckmann.

Seit zehn Jahren gehört Julia Stinshoff zur Sesamstraße. Gemeinsam mit dem roten Monster Elmo war sie am 6. Januar war sie bei der Sendung DAS! zu Gast. Inklusive Stippvisite von Ernie und Bert live auf dem Roten Sofa.

Ernie, Bert und Elmo am 8. Januar im MKG: Wie ist es, Samson zu sein?

Unter dem Motto "Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!" hatte das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe am 8. Januar zu einem Aktionstag mit Ernie und Bert eingeladen. Auch Elmo freute sich auf junge und alte Besucher. Auf dem Programm standen Bastel- und Malworkshops, Sesamstraßen-Filmvorführungen und ein Podiumsgespräch mit zwei ehemaligen Samson-Darstellern.

Geschichte im Norddeutschen Rundfunk, Geburtstagssendung am 10. Januar

Der NDR hat mit seinen selbst produzierten Spots und eigenen Geschichten aus der amerikanischen "Sesame Street" einen Klassiker des öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens in Deutschland gemacht. Unterhaltung, die Kindern etwas beibringt - pädagogisch wertvoll und gleichzeitig urkomisch. Die Sesamstraße vermittelt Werte, fördert Fairness, Toleranz und Respekt, feiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Sie nimmt Kinder ernst und hat viele Generationen bereichert und geprägt.

ARD Mediathek: Sammelseite zum 50. Jubiläum Sesamstraße

Pünktlich zum Jubiläum präsentiert sich die "Sesamstraße" neu in der ARD Mediathek. Über den Reiter "Kinder und Familie" führt der Weg direkt in die bunte Themenwelt der "Sesamstraße". Auf der Sammelseite finden Kinder und Erwachsene das Angebot übersichtlich sortiert. Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie.

Ole Kampovski, Leiter der Abteilung Kinder und Jugend im NDR, freut sich über das Angebot mit vielen alten und natürlich allen neuen Folgen: "Die 'Sesamstraße' hat viel zu bieten, in der ARD Mediathek ist nun alles auf einer Seite auffindbar. Der neue Auftritt ist ein Geschenk zum Jubiläum 50 Jahre deutsche 'Sesamstraße' an unsere Fans. Das Beste ist, die Seite wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert. Wir freuen uns auf eine Rubrik mit Klassikern der 'Sesamstraße' von der ersten Folge an und auf Berichte und Dokumentationen über die 'Sesamstraße' aus den vergangen fünf Jahrzehnten, die hier ebenfalls ihren Platz finden werden."

Auf der kuratierten Sammelseite gibt es die aktuellen Ausgaben des Kindermagazins - jeweils auch in einer barrierefreien Fassung für Zuschauerinnen und Zuschauer mit eingeschränktem Hör- oder Sehvermögen.

Zu "Sesamstraßen"-Bewohnern wie Elmo, Krümelmonster oder Grobi gibt es Playlists mit beliebten Spots. Ernie und Bert sind in lustigen Versionen bekannter Märchen-Klassiker zu erleben. Speziell für Vorschulkinder sind die Videos der Rubrik "Lernen mit Spaß" gemacht. In der Reihe "Sesamstraßen-Talente" zeigen Kinder, was sie alles können. Und nicht zuletzt gibt es viele Folgen von "Eine Möhre für Zwei" mit Wolle und Pferd.

Das Angebot der Sesamstraße ist auf sesamstrasse.de, in der ARD Mediathek und in der Sesamstraßen-App jederzeit verfügbar. Die Sesamstraße ist wochentags ab 7.45 Uhr im KiKA zu sehen. Im NDR Fernsehen läuft sie dienstags bis freitags ab 6 Uhr.

Wer, wie, was? Fun Facts rund um die Sesamstraße

Schon gewusst, dass ... ?

