Stand: 09.06.2023 06:19 Uhr Museum in Kalkriese zeigt Panzer eines römischen Soldaten

Ein sensationeller Fund ist ab Sonnabend in einer Sonder-Ausstellung im Varusschlacht-Museum Bramsche-Kalkriese (Landkreis Osnabrück) zu sehen. Vor fünf Jahren bargen Archäologen einen kompletten römischen Schienen-Panzer. Der Panzer besteht aus Metallschienen, die den Oberkörper eines Soldaten schützen sollten. Der Fund ist das bislang älteste und weltweit einzig erhaltene Objekt seiner Art. Der Schienen-Panzer steht jetzt im Mittelpunkt der Ausstellung "Cold Case - Tod eines Legionärs", die am Freitagabend eröffnet wird und bis November im Museum in Kalkriese zu sehen ist. Neben dem Schienenpanzer fanden die Archäologen auch eine Halsgeige - eine grausam anmutende Fessel, mit dem die Handgelenke und der Hals der gefangengenommenen Menschen fixiert wurden. Auch die Überreste eines Maultiers und eine mehr als drei Meter lange eiserne Maultierkette fanden sich in der Nähe des Schienenpanzers, zudem ein Wurfspeer (Pilum) und eine Dolchscheide.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.06.2023 | 06:30 Uhr