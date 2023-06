Hamburger Ferienpass: Großes Angebot für die Sommerferien Stand: 26.06.2023 14:41 Uhr Mit einem mehr als 600 Angeboten erscheint der neue Hamburger Ferienpass pünktlich vor Beginn der Sommerferien.

Im Internet finden Interessierte auf der Seite www.ferienpass-hamburg.de zahlreiche Kurse für Kinder in Hamburg. Der kostenlose Pass gilt in allen Schulferien. Im Mittelpunkt stehen Aktivitäten, die Kinder und Jugendliche alleine unternehmen können, wie Tanz-, Theater- oder Film-Workshops, Sport-Camps, Workshops zu Technik und Naturwissenschaft oder Kreativ-Angebote. Es gibt auch noch freie Plätze bei zahlreichen Ferienfreizeiten, also Reisen für Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern Urlaub machen möchten.

Angebot für alle Kinder

Mit dem Filter "Für wenig Deutschkenntnisse geeignet" finden auch Kinder und Jugendliche Angebote, die erst wenig Deutsch sprechen. Neben den Schulen ist der Ferienpass auch in den Bücherhallen, den Hamburger Filialen der Drogeriemarktkette Budnikowski oder in den Kundenzentren der Bezirke zu bekommen. Angebote gibt es auch für kleinere Kinder und Familien. Der Ferienpass kann unabhängig vom Einkommen der Eltern genutzt werden. Einkommensschwache Eltern können einen Zuschuss beantragen, damit ihre Kinder die Freizeitangebote nutzen können. "Kein Kind muss zu Hause bleiben", sagte Heiko Müller, Leiter des Jugendinformationszentrums (JIZ).

Schüler tanzen in der Musicalschule

Vorgestellt wurde der neue Ferienpass in der Stage Up Musicalschule. Dort probten einige Jugendliche eine Choreografie im Flamenco-Raum mit Spiegelwand. "Ich danke allen Kooperationspartnern, die es ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche wieder die Möglichkeit haben, eine spannende, aufregende Zeit in der großen Stadt zu erleben", sagte Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe. "Ich wünsche allen Anbietern von Ferienpass-Kursen und Freizeiten viele begeisterte große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer."

Hamburger Ferienpass gibt es seit 1969

Seit 1969 richtet sich der Ferienpass an Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren. Viele Angebote sind kostenlos, kostenpflichtige oftmals bei Vorlage des Ferienpasses ermäßigt. Die Sommerferien in der Hansestadt beginnen in diesem Jahr am 13. Juli und enden am 23. August.

