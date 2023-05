Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 08.05.2023 22:00 Uhr Wenn die Inflation steigt, wird die Kultur zum Luxusgut. Wie oft gehen Sie noch ins Kino, in ein Konzert, ins Theater oder gar in die Oper? Wir wollen helfen und haben herausgefunden, wo Kultur in Mecklenburg-Vorpommern noch erschwinglich ist - oder gar gratis.

von Jens Büchsenmann

In Mecklenburg-Vorpommern haben das Land und viele Städte zahlreiche Möglichkeiten für einen vergünstigten Zugang zur Kultur geschaffen: Kultur- und Sozialpässe wie in Greifswald, ein "Kulturticket" wie in Rostock und Wismar oder den Warnow-Pass in Rostock.

Gratis-Veranstaltungen nach Interesse suchen

Auf der Seite Kultur-MV gibt es Filter für verschiedene Kunst- und Interessensfelder, darunter das Kleine Tango-Café am Schweriner See, wo immerhin der Eintritt für "Neugierige und Nicht-Tänzer" frei ist. Es gibt den Historischen Kinotag auf der Burg in Neustadt-Glewe am 21. Mai und den Kunsthandwerkermarkt am Pfingstwochenende (27. bis 29. Mai) in der Scheune in Hintersee.

Greifswald: Auf den Spuren von Caspar David Friedrich

Leider ist das Staatliche Museum in Schwerin bis mindestens 2024 wegen Umbaus geschlossen. Also schaut man sich im Land um. Dort bietet die Stadt Greifswald nicht nur einen Kultur- und Sozialpass, der die Schwelle zur Kultur niedrig hält. Man spürt dort auch eine Verpflichtung dem großen Caspar David Friedrich gegenüber. Der Künstler hat die Stadt geprägt und überall Spuren hinterlassen: etwa auf dem "Caspar-David-Friedrich-Bildweg" - am besten mit der reich bebilderten und mit Karten illustrierten Broschüre "Auf Friedrichs Spuren in Greifswald" in der Hand. Hier ist diese kostenlos herunterzuladen.

21. Mai: Freier Eintritt am Internationalen Museumstag

Der Eintritt ins Caspar-David-Friedrich-Zentrum in der Lange Straße ist am Internationalen Museumstag (21. Mai) von 11 bis 17 Uhr frei. Es gibt Führungen und Aktionen - die unkonventionellste wohl in der "Friedrichschen Seifenwerkstatt" im Keller des Zentrums. In der übrigen Zeit gelten Ermäßigungen für Studierende und sonstige Berechtigte, aber auch für solche, die die NDR Kulturkarte besitzen (die ja überhaupt ein Tipp ist für den ganzen Norden).

Weitere Informationen NDR Thementag: "Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld" Die Preise steigen, das Geld ist knapp - der NDR zeigt, wo man Kultur im Norden trotzdem kostengünstig genießen kann. mehr

Das gilt übrigens auch für das Pommersche Landesmuseum in Greifswald, das schon wegen seiner Gemäldegalerie den Besuch lohnt, mit Werken von Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Max Liebermann, Emil Nolde und Vincent van Gogh. Und: Im Kulturhistorischen Museum Rostock ist der Eintritt grundsätzlich frei (Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr).

Kurorte an der Küste: Gute Adressen für Gratiskonzerte

Musik ist traditionell ein großes Thema in MV - auch außerhalb der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, für die es Ermäßigungen zu den üblichen Bedingungen gibt. Vor allem die Kurorte an der Küste sind gute Adressen für Gratiskonzerte, etwa auf Usedom, in Ückeritz, Loddin und im Ostseebad Wustrow. Ein weiter Tipp für Gratis-Musik: Die "Pink Piano Konzerte" in Binz auf Rügen.

Ein Hörerlebnis für sich ist "Baltic Beach Brass" - das Festival der Blasmusik am Strand von Prora auf der Insel Rügen. Kinder bis zwölf haben dort freien Eintritt, den Erwachsenen hilft die NDR Kulturkarte.

In Schwerin gibt es, "immer Dienstags auf'm Markt", wie es heißt, Open-Air-Konzerte vom musiKKlub Schwerin. Noch ein Tipp für Rostock: In der Musikkneipe "Dieter" gibt es an jedem ersten und dritten Dienstag freie Jamsessions, live auf der kleinen Bühne.

Ahrenshoop: Freier Eintritt im "Kunstkaten"

Im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop gibt es freien Eintritt an den "Tagen der offenen Tür". Im "Kunstkaten" - der seit 1909 bestehenden Galerie dieses Künstler-Treffpunkts - sind alle Ausstellungseröffnungen frei, Kinder und Jugendliche zahlen ohnehin durchgehend keinen Eintritt. Natürlich wird auch hier der Internationale Museumstag am 21. Mai begangen - im Kunstmuseum Ahrenshoop, wo Werke der großen Namen hängen, die einst in der Künstlerkolonie zu Gast waren: Ernst Wilhelm Nay, Gerhard Marcks, Lyonel Feininger und Walter Gramatté.

Weitere Informationen #NDRfragt: Wie viel Kultur leisten Sie sich? Fast 40 Prozent der Befragten besuchen weniger Veranstaltungen, weil sie weniger Geld haben. Trotzdem ist eine Mehrheit der Meinung: Kultur muss Geld kosten. mehr

Das Ostseebad hat auch eine eigene Seite mit Gratis-Kulturangeboten, mit einem Tanzworkshop am Strand, einem Bücherbasar am Tag des Offenen Denkmals oder dem Kunsthandwerkermarkt. Großen Ansturm erwartet man in der einstigen Künstlerkolonie vor allem in der "Langen Nacht der Kunst" am 19. August, bei den Ahrenshooper Literaturtagen und am Töpfermarkt am Hafen Althagen.

Lesungen im Literaturhaus Rostock: Für Studierende gratis

Für Literatur in MV ist das Literaturhaus Rostock die erste Adresse. Das bietet kostenfreien Zugang zu Lesungen über das Kulturticket, welches vom AStA Rostock an Studierende vermittelt wird. Für alle werden außerdem Karten verlost in der kostenlosen Wochenend-Zeitung "Blitz".

Für Fans von Graphic Novels und Co.: Das "Rostocker Comic Fest" am 20. Mai ist kostenfrei, dazu haben Rostocker Künstler*innen ein Gratis-Comic-Heft entwickelt.

Theater in MV: Günstig-Abos, Gutscheine, Kulturkarten-Deals

Die Theater Vorpommern bieten ein "Sixpack-Abo" für Studierende, Schüler*innen und Azubis, das auf höchste Flexibilität setzt. Denn für 42 Euro erhält man sechs Gutscheine, die jederzeit und für jede Vorstellung der drei Theater Greifswald, Stralsund und Putbus eingelöst und sogar an Freunde weitergegeben werden können.

Am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin erhalten Inhaber der Schwerin-Card für nur drei Euro Eintritt zu den Aufführungen, etwa zu Georg Büchners "Leonce und Lena", zur Oper "La Bohème" oder zum Ballettabend "Through my Eyes" von Xenia Wiest. Mit der NDR Kulturkarte spart man hier zehn Prozent.

Feininger-Radtour auf Usedom: 56 Kilometer für 0 Euro

Noch ein letzter Tipp, für den man kein Geld, aber ein Fahrrad und Ausdauer für 56 Kilometer braucht: die Feininger-Radtour auf Usedom. Der deutsch-amerikanische Künstler Lyonel Feininger verbrachte regelmäßig seine Sommer auf der Insel. In den Jahren 1908 bis 1918 entstanden hier rund 80 seiner Werke.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 09.05.2023 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Museen Ausstellungen