Buchmesse "Leseflair" in Braunschweig feiert ihr Debüt Stand: 13.08.2024 10:26 Uhr "Leseflair" heißt die erste eigene Buchmesse in Braunschweig. Sie wird vom 17. bis 18. August stattfinden. Das Ungewöhnliche an der Buchmesse: Sie wird von einem Mann quasi im Alleingang organisiert - Stephan Tengler.

von Bita Schafineya

Die Brunsviga liegt im Östlichen Ringgebiet, einem Stadtteil von Braunschweig. Ein ehemaliges Fabrikgebäude mit roten Backsteinen und Stahlelementen - genau das richtige Ambiente für die Buchmesse, erzählt Stephan Tengler: "Im Erdgeschoss haben wir den großen Veranstaltungssaal. Die Brunsviga ist ein Kulturzentrum und der große Saal ist letztendlich das Kernstück der Messe, weil hier die meisten Aussteller platziert werden."

Stephan Tengler organisiert Buchmesse im Alleingang

Für die Buchmesse "Leseflair" hat der Braunschweiger alles selbst organisiert: Verlage kontaktiert, eine Webseite erstellt, ein Rahmenprogramm geplant und die Brunsviga angemietet. Dabei musste Tengler auch die eine oder andere Hürde überwinden: "Jeder, der in Braunschweig lebt oder schon einmal Parkplätze gesucht hat, weiß, dass es in bestimmten Stadtteilen nicht so einfach ist. Das Östliche Ringgebiet ist ein Beispiel dafür. Es ist natürlich wichtig für die Aussteller, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Bücher ein- und auszuladen. Daran arbeiten wir noch, aber auch da wird es eine Lösung geben", ist sich Stephan Tengler sicher.

90 Aussteller kommen zur "Leseflair"

Insgesamt 90 Aussteller haben sich für die "Leseflair" angemeldet. Darunter Self-Publisher - also Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher selbst verlegen, und Verlage aus Niedersachsen. Die Liebe zum Lesen hat dazu geführt, dass Stephan Tengler auf die Idee mit der Buchmesse kam. So hat er im vergangenen Jahr etwa hundert Bücher gelesen. Außerdem ist er seit einiger Zeit als Blogger auf Instagram aktiv - postet dort verschiedene Beiträge, kurze Rezensionen, vernetzt sich in der Szene:

"Es sind viele verschiedene Genres, die hier ausgestellt werden, viele Autoren, die in verschiedenen Bereichen unterwegs sind und es spricht natürlich auch verschiedene Lesergruppen an. Gerade über Social Media erreichen wir ein etwas jüngeres Lesepublikum. Deshalb ist es wichtig, auf Instagram oder Tik-Tok vertreten zu sein. Beispielsweise stellen wir dort die Autoren einzeln vor."

Marc Raabe, Sabine Weiß und Klaus-Peter Wolf zu Gast

Mit Marc Raabe, Sabine Weiß und Klaus-Peter Wolf hat der 38-Jährige drei bekannte Schriftsteller gewinnen können, die während der Messe an verschiedenen Orten aus ihren neusten Büchern lesen werden. Aber auch weniger bekannte Autorinnen und Autoren aus der Region stellen auf der "Leseflair" ihre Werke vor.

Die Braunschweigerin Jeanine Krock präsentiert ihr neues Buch "Stürmische Zeiten in Svanholmen": "Das ist der zweite Band einer neuen Reihe, die auf der Schäreninsel Svanholmen, die ich im Süden von Schweden angesiedelt habe, spielt. Das ist ein richtig klassischer Sommerroman. Es scheint die Sonne und es treffen sich zwei Leute, die verlieben sich ineinander und man weiß von Anfang an, dass es gut ausgeht."

Jeanine Krock schätzt Austausch mit Fans

Seit 20 Jahren schreibt Jeanine Krock mit Leidenschaft. Inzwischen kann sie sogar davon leben. Die Schriftstellerin arbeitet mit einem großen Verlag zusammen, doch manche Bücher verlegt sie auch selbst. Für die Autorinnen und Autoren sei es wichtig, verschiedene Buchmessen zu besuchen, betont Janine Krock: "Gerade eine kleinere Buchmesse, die nicht in Frankfurt oder Leipzig stattfindet, ist eine Gelegenheit, auch mal einen Kaffee zusammen zu trinken und ein bisschen länger miteinander zu reden. Das ist eine Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die deine Bücher lieben und die sie gerne lesen. Diesen Austausch empfinde ich als wichtig. Social Media ist natürlich auch eine große Hilfe, aber live ist es noch schöner."

Vom 17. bis 18. August können Interessiert bei der "Leseflair" in der Brunsviga in Braunschweig verschiedene Autorinnen und Autoren treffen, Lesungen besuchen und sich inspirieren lassen.

