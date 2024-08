Deutscher Buchpreis 2024: Alle Infos zum Ablauf Stand: 06.08.2024 12:58 Uhr Am 14. Oktober wird zum 20. Mal der Deutsche Buchpreis vergeben. Die erste Runde steht kurz bevor: Am 20. August wird die Longlist mit 20 Romanen veröffentlicht. Einen Monat später werden daraus sechs. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wird dann der Gewinnertitel bei einer feierlichen Gala vergeben.

Der Deutsche Buchpreis feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. 2024 haben 108 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 180 Titel eingereicht. Die Romane müssen zwischen Oktober 2023 und dem 17. September 2024 erschienen sein. Eine siebenköpfige Jury aus Universitäts-, Buchhandel- und Kulturjournalismusvertretern um Sprecherin Natascha Freundel (rbb) entscheidet über den besten deutschsprachigen Roman des Jahres.

Zeitplan bis zur Buchpreisverleihung

Die Dramaturgie des Auswahlverfahrens läuft wie folgt: Aus den eingereichten Titeln wählt die Jury 20 Romane aus, die auf die sogenannte Longlist kommen. Die nominierten Titel werden am 20. August bekannt gegeben. Im nächsten Schritt wählt die Jury sechs Romane für die Shortlist, die am 17. September veröffentlicht wird. Weitere vier Wochen später, am 14. Oktober, wird schließlich im Rahmen einer feierlichen Gala im Frankfurter Römer der Deutsche Buchpreis verliehen. Wer gewinnt, erfahren auch die Autorinnen und Autoren erst bei der Preisverleihung.

Buchpreis 2023 ging an Tonio Schachinger

Sieger des vergangenen Jahres war Tonio Schachinger. Der junge österreichische Autor wurde für seinen Roman "Echtzeitalter" über einen jungen Internatsschüler, der in der Gamingwelt einen Ort der Freiheit findet, ausgezeichnet. Zu den weiteren Preisträgerinnen der vergangenen Jahre gehörten Anne Weber, Antje Rávik Strubel, Saša Stanišić und Kim de l'Horizon.

Julia Westlake moderiert Preisverleihung

Zum 20-jährigen Jubiläum übernimmt Julia Westlake die Moderation der Preisverleihung. Westlake moderiert das wöchentliche "NDR Kultur - Das Journal" im NDR Fernsehen und führte zehn Jahre durch die Sendung "Bücherjournal". Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben.

