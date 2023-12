eat.READ.sleep.: (101) Stutenkerle und Goethe-Knochen Stand: 08.12.2023 06:00 Uhr Dieses Mal geht's um geheimnisvolle Goetheknochen, einen musikalischen Adventskalender und einen misslungenen Weihnachtsthriller. Gast Sebastian Stuerz hilft bei einer ostfriesischen Tee-Zeremonie.

Weihnachten naht! Deshalb gibt es diesmal festliches Hefegebäck. Aber wie heißt das eigentlich richtig? Stutenkerl, Lebkuchenmännchen oder doch Weckmann? Jan und Daniel haben leider keine Ahnung. Genauso wenig wie von der korrekten ostfriesischen Teezeremonie. Da kann allerdings ihr Gast Sebastian Stuertz, der nach eigenen Angaben über Spurenelemente ostfriesischer DNA verfügt, helfen. Um Bücher geht es natürlich auch. So kann der Krimi "Der Weihnachtsmann-Killer", der für die Bestseller-Challenge ausgelost wurde, nicht so recht überzeugen. Im Gegensatz zu einem Öko-Klima-Thriller, den Daniel mitgebracht und der seinen Blick auf die Natur verändert hat. Weitere Themen sind Clickbaiting bei Büchern, der geheimnisvolle Goetheknochen und ein musikalischer Adventskalender, der kein Sodbrennen verursacht.

Die Bücher der Sendung:

Klaus-Peter Wolf : "Der Weihnachtsmannkiller" (Fischer)

: "Der Weihnachtsmannkiller" (Fischer) Tibor Rode: " Der Wald" (Droemer)

Der Wald" (Droemer) Luca Brosch: Bevor die Welt sich weiterdreht (Sebastian Stuertz) (dtv)

Bevor die Welt sich weiterdreht (Sebastian Stuertz) (dtv) Dorota Masłowska: "David Bowie in Warschau" (Rowohlt Berlin)

"David Bowie in Warschau" (Rowohlt Berlin) Klaus Modick: "Vierundzwanzig Türen" diverse

"Vierundzwanzig Türen" diverse ausgelost in der Bestsellerchallenge: "Der Silberbaum" von Sabine Ebert.

Das Rezept für Stutenkerle aus Ostfriesland

Zutaten:

220 ml Milch

500 g Weizenmehl (Type 405)

(Type 405) 80 g Zucker

1 TL Zitronenabrieb

1 Prise Salz

½ Würfel frische Hefe

100 g weiche Butter

1 Ei

Zubereitung:

Die Milch in einem Topf erwärmen. Mehl, Zucker, Zitronenabrieb und Salz vermischen und die Hefe hineinkrümeln. Die leicht erwärmte Milch und die weiche Butter hinzufügen und einige Minuten mit einem Knethaken durchkneten, bis ein glatter Teig entsteht. 45 Minuten ruhen lassen. Den Teig ausrollen, die Figuren ausstechen (es gibt im Fachhandel Formen) und mit einem Gemisch aus Ei und etwas Milch bestreichen - die Stutenkerle mit den Rosinenverzieren (Gesichter, Knöpfe oder ähnliches), und dann 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen (180 Grad Ober-/Unterhitze, Umluft: 160 Grad).

Diese Hefeteigmännchen wurden in Ostfriesland Klaaskerl genannt. Die Augen waren aus Rosinen, und auf der Brist klebte eine weiße Tonpfeife. Er hatte ein einziges Mal versucht, so einen Klaaskerl zu essen. Das Zeug wurde in seinem Mund immer mehr.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich.

