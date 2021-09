Zum Tod von Mikis Theodorakis: "Er hatte eine fantastische Aura" Stand: 02.09.2021 15:26 Uhr Der Komponist, Schriftsteller und Politiker Mikis Theodorakis ist am Mittwoch im Alter von 96 Jahren gestorben. Ein Gespräch mit dem Musiker Gerhard Folkerts, der mit ihm befreundet und von ihm inspiriert war. Beitrag anhören 7 Min

Herr Folkerts, Sie wurden 2014 an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg promoviert mit dem Thema "Opus magnum. Die musikalische Poetik von Mikis Theodorakis". Sie haben seine Kompositionsmethode und sein politisches Handeln analysiert - beides untrennbare Bestandteile seiner Arbeit. Was sind oder waren da die verbindenden Elemente?

Gerhard Folkerts: Das hat bei Theodorakis in der Studentenzeit begonnen. Von 1945 bis 1949 fand der Griechische Bürgerkrieg statt. Das Land war nach dem Zweiten Weltkrieg von Italienern, Deutschen und Engländern besetzt, und Theodorakis leistete als junger Mensch gegen diese Besetzung Widerstand. Er begann früh zu komponieren, schon als 15-Jähriger. Als 20-Jähriger hat er während des Studiums auch symphonische Musik geschrieben, also klassische Musik, die verschiedene Thematiken der damaligen gesellschaftlichen Zustände aufgriff.

Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass das die erste deutschsprachige Dissertation über ihn war. Das wundert schon, bei einer Gestalt von der Bedeutung. Woran liegt das?

Folkerts: Das liegt sicherlich daran, dass die Komponisten in Deutschland eine große Trennung zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik machen. Und bei Theodorakis gibt es diese Trennung nicht.

Weitere Informationen Tod eines Volkshelden: Trauer um den Komponisten Mikis Theodorakis Der griechische Komponist ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. In Griechenland galt er als Volksheld. mehr

Theodorakis schrieb Filmmusik, aber auch Oratorien und Sinfonien. Können Sie trotzdem so etwas wie einen roten Faden ausmachen? Was hat all seine Musiken gekennzeichnet?

Folkerts: Theodorakis hat zu Beginn ausschließlich klassische Musik geschrieben, sogenannte ernste Musik. Als er dann in Paris Komposition studiert hat, hat er sich dort viele griechische Texte aus der Heimat schicken lassen und die vertont, weil er sagte, es reiche nicht, dass man nur diese herkömmliche Konzertform bedient. Das heißt: aufs Podium geht, spielt, den Beifall entgegennimmt. Aber es kommt nicht zum Dialog mit der Zuhörern. Das ist eines seiner ganz wesentlichen Punkte, die den roten Faden ausmachen: Wie schaffe ich es, mich beim Publikum verständlich zu machen? Daher muss ich beides bedienen, sowohl das Experimentelle in der klassischen Musik, wie auch den Zugang über volkstümliche Kompositionsweisen.

Sie waren mit Mikis Theodorakis auch befreundet und haben ihn gemeinsam mit ihrer Frau regelmäßig in Griechenland besucht. Wie waren diese Besuche bei ihm?

Folkerts: Das war immer wieder mit großen Überraschungen für uns verbunden. Theodorakis war während der Militärdiktatur von 1967 bis 1974 im Widerstand, und bei einem unserer Besuche besuchte ihn gleichzeitig unangemeldet auch ein anderes Ehepaar. Da begegneten sich diese beiden Männer mit einer so unglaublich herzlichen Umarmung, und wir erfuhren hinterher von Mikis Theodorakis, dass das ein Mann war, der mit ihm in einem Gefängnis am Stadtrand von Berlin eingesessen war. Die beiden hatten sich seitdem nicht mehr gesehen.

Sonst haben wir ausschließlich über neue Kompositionen gesprochen. Und Theodorakis sagte, er wäre in den letzten Lebensjahren so von einem Komponisten fasziniert, mit dessen Werk er sich bisher gar nicht befasst hätte, Gustav Mahler. Nach dem Studieren der Partituren hätte er noch einen Wunsch: doch noch eine große Symphonie zu schreiben. Leider ist es nicht mehr dazu gekommen.

Sie haben in Bezug auf sein politisches Wirken das Wort "Widerstand" mehrfach verwandt, in Bezug auf seine Musik das Dialog-Suchende. Was hat ihn ansonsten als Menschen ausgezeichnet?

Folkerts: Diese unglaubliche Toleranz und Offenheit. Es gab kein Thema, das er von sich gewiesen hätte. Er hatte eine fantastische Aura und strahlte eine Herzlichkeit aus. Als ich das erste Mal Theodorakis besuchte - er wohnte unterhalb der Akropolis -, bin ich in ein Geschäft gegangen, um mir eine Ansichtskarte zu kaufen. Die Bedienung fragte mich, was ich in Athen wollte, und ich zeigte nach oben zum Haus von Theodorakis, und sie sagte: "Ja, das ist einer von uns."

Was ist aus Ihrer Sicht sein wichtigstes Vermächtnis? Was können oder sollten wir von ihm lernen?

Folkerts: Wir Musiker nicht mit Scheuklappen durch die Welt zu rennen, sondern auch sehen, was um uns herum geschieht. Außerdem seine soziale Einstellung, dieses große politische Engagement, die Auseinandersetzung mit der Poesie, mit der Literatur des jeweiligen Landes. Er hat die griechischen Autoren, die man hier vorher überhaupt nicht wahrgenommen hatte, durch seine Musik bekannt gemacht.

Das Gespräch führte Alexandra Friedrich.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 02.09.2021 | 18:00 Uhr