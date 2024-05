Blockflöte reloaded: Die Band "Wildes Holz" Seit 25 Jahren ist die Band "Wildes Holz" jetzt schon "auf dem Holzweg" und beweist: Der Ruf der Blockflöte als Folterinstrument muss revidiert werden. Von Star Wars bis Bach bringt das Trio Musik mit Blockflöte in eigenwilligen Cover-Versionen auf die Bühne.

"Schwere Musik spielt man am besten mit leichten Instrumenten", das ist so ein typischer Satz von "Wildes Holz". Der Gitarrist der Band beschreibt den Entstehungsprozess: "Es braucht auf jeden Fall eine gute Melodie." Und Tobias Reisige, Diplom-Blockflötist ergänzt: "Einer kommt in die Probe kommt und sagt: wir müssen unbedingt das Stück spielen und ich: nee, das geht gar nicht, dann brütet man es aus und irgendwie geht´s doch." Und der dritte im Bunde, Kontrabassist Markus Conrads, fügt an: "Wir machen einfach so unsere Musik, mit ganz viel Spaß und dazwischen erzählen wir bisschen Quatsch."

"Wildes Holz": Von der Straßenmusik auf die Konzertbühnen

Ihre Musik geht sofort ins Blut. Man merkt, dass "Wildes Holz" einmal mit Straßenmusik die Leute eingefangen haben. Aber nochmal genauer zur Blockflöte. Ja, zu welcher denn jetzt genau? Tobias Reisige klärt auf: "Der Volksmund sagt: 'Die Blockflöte' und meint damit meistens immer nur die Sopran-Blockflöte. Aber wir Blockflötisten sprechen immer von der ganzen Familie der Blockflöten. Die Sopran-Blockflöte, mit der wir alle angefangen haben, kennen wir alle. Je tiefer wir werden, umso wärmer wird dann der Blockflötenklang."

Tobias Reisige hat mit sechs Jahren angefangen, Blockflöte zu spielen, und halt einfach nicht mehr damit aufgehört. Hier klingt es schön, aber eigentlich hat die Blockflöte den Ruf eines Folterinstruments. "Also, Folterinstrument ist es so in Kinderhänden", sagt Kontrabassist Markus Conrads. "Wenn die so anfangen und dann da so die ersten richtigen Töne drauf rumquietschen, das hört sich halt nicht so angenehm an. Und es ist tatsächlich ein Instrument, was insofern schwer zu spielen ist. Es kommen schnell Töne raus, aber dass es dann schön klingt, dafür muss man echt gut spielen. Das können nicht viele. Und zum Glück ist Tobias einer von denen."

Achterbahnfahrt in der Holzklasse

Tobias Reisige macht mit seinen Flöten und seiner Band aus jedem Ohrwurm ein musikalisches Erlebnis: "Wenn ich es ganz heftig haben will, dann singe ich auch noch in die Flöte rein, ein verzerrter Effekt." Seit 25 Jahren sind "Wildes Holz" im Geschäft. Zwölf CDs haben sie veröffentlicht, mit einer atemberaubenden Bandbreite. Auch Corona haben sie, mit dem einen oder anderen "groben Schnitzer", überstanden. Sie haben einfach immer gute Ideen. Ein Lichtschwerterkampf aus Star Wars zum Beispiel, wird bei "Wildes Holz" zum Blockflöten-Gefecht.

Es gibt Instrumente, die man als Normal-Sterblicher noch nie gesehen hat: Die Petzold-Bassblockflöte, ein 2-Meter-Gerät. "Ja, so schönes Schichtholz", schwärmt Tobias Reisige. "Löcher rein, Klappen dran. Damit kann ich sehr tiefe Töne produzieren." Leise oder rockig. "Wildes Holz" - eine musikalische Achterbahnfahrt in der Holzklasse. Grandios!