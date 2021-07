Zum Tod von Bill Ramsey: "Sein Timbre war unverwechselbar" Stand: 05.07.2021 18:24 Uhr Am vergangenen Freitag ist der Sänger Bill Ramsey in Hamburg verstorben. Zum Star ist der gebürtige Amerikaner hierzulande mit Schlagern geworden - im tiefsten Innern schlug sein Herz aber für den Jazz. Ein Gespräch mit seinem Kollegen und Freund, dem Soulmusiker Stefan Gwildis. Beitrag anhören 5 Min

Herr Gwildis, was löst die Nachricht vom Tod Bill Ramseys in Ihnen aus?

Stefan Gwildis: Das ist ein großer Verlust, dass es Bill in dieser Form nicht mehr geben wird. Das ist wirklich traurig. Aber er hat auch ein langes, tolles, variationsreiches Leben geführt und ist nicht nur Schlagersänger, sondern auch ein toller Swinger, ein toller Soul-Bursche, ein toller Jazzmusiker gewesen. Ich habe das große Glück gehabt, mit ihm oft auf der Bühne stehen zu dürfen und habe ihn als Freund, als Mentor, als großes Vorbild und als tollen Musiker kennengelernt. Wenn dieser Mann "What A Wonderful World" gesungen hat, wie ich das einmal bei einem wunderbaren Auftritt im Hansa-Theater miterleben durfte, und jeder wusste, dass er auch mit Menschen wie Louis Armstrong zu tun hatte, dann war da kein Auge mehr trocken. Diese Worte, die er da gesungen hat, die hat ihm jeder abgekauft.

Ich durfte viele Auftritte mit ihm machen. Wir sind zum Beispiel einmal mit der "Queen Mary" nach Amerika gefahren, und als wir einen ganzen Abend lang auf dem Schiff musizierten, da sagte er: "Ich werde hier in Southampton aussteigen, denn solange ein Präsident wie Donald Trump am Ruder ist, werde ich dieses Land nicht betreten." Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Er war nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein feinfühliger und sozialkritischer Mensch, der auch zu solchen Themen immer Stellung genommen hat. "The colors of the rainbow", wie es so schön in dem Song "What A Wonderful World" heißt - das ist das, was Bill Ramsey vertreten hat.

Das ganz Besondere an ihm war seine Stimme. Ella Fitzgerald hat mal gesagt, er habe eine Stimme wie ein Schwarzer. Was hat dieses besondere Timbre ausgemacht?

Gwildis: Bill Ramseys besonderes Timbre war unverwechselbar. Er gehörte zu den Stimmen, die ganz eigen und ganz unverwechselbar sind - genau wie Ellas Stimme oder die von Hildegard Knef. Man wusste immer gleich: Das ist Bill Ramsey. Das kriegt man nur hin, wenn man so authentisch und mit all den Wassern gewaschen ist, wie es Bill Ramsey tatsächlich war.

Sie kannten ihn sehr persönlich - wie war er als Mensch?

Gwildis: Ein unfassbar lustiger Bursche. Er war eine väterliche Figur für mich. Er hatte diesen Humor, wie ihn mein Vater oder mein Großvater auch hatte. Wenn man mit ihm sprach, dann war das eine Zeit lang Deutsch, und dann wechselte das über in Polnisch, Russisch, Kirgisisch - das konnte alles mögliche sein. Mit ihm konnte man so einen Quatsch machen - das war ganz wunderbar. Er hatte diesen Humor von Menschen, die etwas von dem Krieg wussten. Die Einfachheit in den Sätzen, der große Respekt, den er allen entgegenbrachte, mit denen er zusammen war - ich ziehe einfach den Hut. Er wird jetzt auf irgendeiner Wolke sitzen und "What A Wonderful World" von oben singen. Ich freue mich, ihn gekannt und mit ihm als großes Vorbild zusammen musiziert zu haben.

