Von Lindgren bis Luther: Ausblick auf das Kulturjahr 2022 Stand: 04.01.2022 12:28 Uhr Auch dieses Kulturjahr 2022 hat wieder eine Reihe von Jubiläen und Gedenktagen. An welche Künstlerin, welchen Künstler, an welches Werk wird besonders gedacht? Ein Blick auf das kulturelle Geschehen des Jahres.

von Ocke Bandixen

Vor 75 Jahren wurde David Jones geboren, der unter seinem Künstlernamen David Bowie Ende der 60er-Jahre weltberühmt wurde. Im Januar - um den Gedenktag herum - werden viele sicher über seine Musik sprechen, sie erklingen lassen. Passende Bücher sind bereits erschienen.

20. Todestag von Astrid Lindgren, 200. von E. T. A. Hoffmann

Die Schöpferin von Meisterdetektiv Kalle Blomquist, Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Madita, den Kindern aus der Krachmacherstraße und vielen anderen wunderbaren Kinderbuchfiguren, Astrid Lindgren, starb vor 20 Jahren. Auch an sie wird erinnert werden in diesem Kulturjahr.

Märchen, nicht immer, aber oft mit Schrecken: Die Werke des Dichters E. T. A. Hoffmann faszinieren noch immer. Im Juni jährt sich sein Todestag. Vor 200 Jahren starb der Dichter, dessen fantastische Geschichten von der Puppe Olympia, vom "Sandmann" oder vom "Nussknacker" und auch in anderen kulturellen Formen die Menschen immer noch begeistern und bewegen.

Geburtsjubiläen von Schubert, Mondrian, Schliemann und Molière

Franz Schubert wurde vor 175 Jahren geboren, Piet Mondrian vor 150 Jahren. In Neubukow im heutigen Kreis Rostock wurde vor 200 Jahren der Archäologe Heinrich Schliemann geboren. Die Entdeckung von Troja und des sogenannten "Schatzes des Priamos": seine Erfolge, an die in diesem Gedenkjahr besonders erinnert wird.

Auf vielen Bühnen, aber auch jenseits dieser, wird zudem an den Dramatiker und Theaterkünstler Molière gedacht werden. Der Schöpfer unsterblicher Werke wie "Der eingebildete Kranke" oder "Der Geizige" wurde vor 400 Jahren geboren. 100 Jahre vorher vollendete Martin Luther seine deutsche Übersetzung des Neuen Testaments.

Portugal und Spanien zu Gast in Leipzig und Frankfurt

Portugal wird in diesem Jahr das Gastland der Leipziger Buchmesse. Das Nachbarland Spanien ist dann im Herbst in Frankfurt Ehrengast. 2022 wird zudem ein Documenta-Jahr: Ab dem 18. Juni dreht sich in Kassel wieder alles um zeitgenössische Kunst bei der, so der Titel, "documenta fivteen".

100 Jahre "Nosferatu" und "Ulysses"

1922, also vor 100 Jahren, wurden zwei Werke veröffentlicht, die bis heute ihre jeweilige Kunstgattung beeinflussen - die Literatur und den Film. An sie wird in diesem Jahr vielfach erinnert werden: der erste Horrorfilm "Nosferatu - eine Symphonie des Grauens" von Friedrich Wilhelm Murnau und der Roman "Ulysses" des irischen Schriftstellers James Joyce - einem der wegweisenden Werke der Moderne.

