Stand: 15.08.2024 10:07 Uhr US-Schauspielerin Gena Rowlands mit 94 Jahren gestorben

Die aus Filmen wie "Eine Frau unter Einfluss", "Wie ein einziger Tag" und "Gloria" bekannte US-Schauspielerin Gena Rowlands ist tot. Sie starb am Mittwoch im südkalifornischen Indian Wells im Alter von 94 Jahren. Ihr Sohn, der Regisseur Nick Cassavetes, hatte im Juni mitgeteilt, dass Rowlands seit einigen Jahren an Alzheimer leide. Rowlands wirkte seit den 1960er-Jahren in Dutzenden Filmen mit, viele davon unter der Regie ihres Mannes John Cassavetes. Mit ihm war sie von 1954 bis zu dessen Tod im Jahr 1989 verheiratet. 2015 erhielt Rowlands einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk. | Sendebezug: | 15.08.2024 09:55 | NDR Info